Mirna nemirna, Sava tudi

30.5.2019 | 14:45

Suh "otoček" včeraj zvečer v Tržišču na travniku ob cesti proti Sevnici. (Foto: M. L.)

Reka Mirna se je tudi pri Pijavicah sinoči razlila na široko. (Foto: M. L.)

Tržišče - Obilne padavine so napolnile tudi strugo Mirne, tako da se je reka na več mestih med Boštanjem in Mirno razlila po kmetijskih površinah. Travnike so dodatno zalivali tudi nekateri njeni pritoki. O škodi, ki bi jo povzročili na tem območju narasli vodotoki, ne poročajo. Toda zelo namočena tla bodo marsikje otežila košnjo, tudi če se bo sedanje deževno obdobje končalo.

Zaradi padavin v osrednji Sloveniji je na sevniškem območju močno narasla tudi Sava. Občutno višja in hitrejša reka je vsaj včeraj popoldne nosila s seboj veliko lesa in tudi plastike.

M. L.

