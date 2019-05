Zagorela elektro omarica, z avtom v potok

30.5.2019 | 18:30

Na gradbišču stanovanjske hiše v naselju Brezovica pri Mirni malo pred 11. uro zagorela elektro omarica. Tam prisotni delavci so požar pogasili še pred prihodom gasilcev PGD Ševnica. Ti so nato pregledali objekt in ugotovili, da ni nevarnosti.

Ob 11.53 so na Aškerčevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in nudili prvo pomoč onemogli osebi do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Krško so osebo oskrbeli in odpeljali v UC Brežice.

Ob 7.38 so na Florjanski ulici v Sevnici gasilci PGD Sevnica na zapuščenem objektu iz katerega so predhodno dežurni delavci Komunale Sevnica odstranili padlo drevo, zavarovali okolico objekta in cestišče, prekrili z zaščitno folijo ostrešje v izmeri 120 kvadratnih metrov ter zaprli območje objekta zaradi možnosti naknadnega padca dreves. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 6.13 je v Vrhovem v občini Radeče osebno vozilo zapeljalo s ceste v potok. Gasilci PGD Sevnica in PGE Celje so zavarovali kraj, nudili pomoč reševalcem NMP, odklopili akumulator, posipali razlite motorne tekočine po cestišču ter nudili pomoč policiji in vlečni službi. Reševalci NMP Laško so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v SB Celje.