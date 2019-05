Boštanj ni isto kot Sevnica

Rok Petančič (četrti z leve) je vprašal, ali Sevnica sodeluje pri pripravah tretje razvojne osi, Franc Povše (tretji z leve) se ne strinja s streljanjem na strelišču Radna po 15. uri. (Foto: M. L.)

Župan Srečko Ocvirk (v sredini) in direktor občinske uprave Zvone Košmerl sta pojasnila med drugim predvideno spremenjeno plačevanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in rebalans. (Foto: M. L.)

Na pobudo Tomaža Lisca (v sredini) bo morala občina poročati o občinskih vlaganjih v ceste in kanalizacijo v Boštanju v zadnjih treh letih. (Foto: M. L.)

Sevnica - Cena socialne storitve pomoč družini na domu v občini Sevnica ostaja za uporabnike storitve enaka, kot je veljala doslej. Tako plačajo za uro 4,80 evra ob delavnikih, 6,24 evra ob nedeljah in 6,72 evra na državni praznik in dela prost dan.

Ceno storitve so sicer nekoliko povečali, vendar bo ta dvig plačala občina, zato plačilo za občane ostaja, kot rečeno, nespremenjeno. Sklep o tem so na zadnji seji sprejeli občinski svetniki. Storitev pomoč občanom na domu je svetnikom, preden so ti razpravljali in sklepali, predstavila Danica Božič, pomočnica v. d. direktorice sevniške enote centra za socialno delo Posavje.

Občinski svet je sprejel proračunski rebalans, ki ga je podrobneje pojasnil direktor občinske uprave Zvone Košmerl. Z rebalansom povečujejo proračun za dobrih 230.000 evrov. Glavnino zneska v občini namenjajo za nakup reševalnega vozila zdravstvenega doma Sevnica.

Svetniki so med drugim razpravljali o predlaganem spreminjanju odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč. Kot je pojasnil župan Srečko Ocvirk, s predlaganim odlokom ne povišujejo cene te dajatve za objekte, za katere lastniki že plačujejo to nadomestilo, ampak bodo dajatev predpisali za objekte, za katere še ne plačujejo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Gre za številne kmetijske objekte in objekte ob hišah, kot so drvarnice, posebna skupina so t. i. »ne-objekti«, šotori. S spremembo odloka želijo glede višine zaračunanega nadomestila uvrstiti Boštanj v isto skupino, v kateri je mesto Sevnica. V razpravi sta Tomaž Lisec in Franc Povše temu nasprotovala, češ, da Boštanj še ni tako komunalno urejen, kot je Sevnica. Župana Srečka Ocvirka za zdaj tako prepričevanje ni prepričalo.

Svetniki so med drugim razpravljali o organiziranju medobčinskega inšpektorata ter urejanju prostora in pri tem določili potek meje med občinama Sevnica in Laško na Lisci.

V razpravi pri vprašanjih in pobudah svetnikov je Tomaž Lisec zastavil občini vrsto vprašanj o dosedanji gradnji in dosedanjih občinskih vlaganjih v sevniški stadion. Roka Petančiča zanima, ali sevniška občina sodeluje v najnovejših pripravljalnih pogovorih v zvezi s tretjo razvojno osjo. Franc Povše je predlagal prepoved uporabe strelišča na Radni po 15. uri. Franc Povše je v odzivu na vprašanje Mateja Imperla povedal, da bodo cesto proti Planini po sedanji obnovi odprli 30. junija. V kratkem pa bodo objavili razpis za obnovo ceste proti Radečam in Zidanemu mostu, ki jo bodo med prenovo polovično zaprli za promet.

M. L.

