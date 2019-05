Kaj v Renaultu počne produktni vodja?

31.5.2019 | 08:00

Gostji Jelki Kurnik je predsednik Revozove uprave Kaan Ozkan podaril Revozovo majico.

Novo mesto - V okviru tedna družbene odgovornosti Skupine Renault, ki so ga poimenovali Mobilize, so včeraj v Revozu pripravili pogovor z Jelko Kurnik, produktno vodjo projekta clio 5 v Renaultu. Slovenka danes živi in dela v Parizu in je že 15 let zaposlena v Renaultu.

Pogovor je pripravila mreža Women@renault, ki deluje v Revozu od marca 2016, na ravni skupine Renault pa od leta 2010. Kot lahko razberemo na spletni strani podjetja Revoz, mreža danes deluje že v 14 državah, v katerih ima Renault svoje proizvodne obrate, in šteje več kot 5.000 članov.

Poslanstvo mreže je izpostaviti ženske talente, njihove prednosti in potenciale v avtomobilski industriji, ki je stereotipno v domeni predstavnikov moškega spola, hkrati pa ženske spodbuditi k prevzemanju vodstvenih položajev.

Ponosni na clio pete generacije

Udeležence dogodka, v Revozu zaposlene člane mreže, je pozdravil predsednik Revozove uprave Kaan Ozkan, z Jelko Kurnik pa se je pogovarjala Nevenka Bašek Zildžović. Beseda je tekla o prednostih in izzivih mednarodne poklicne poti, o tem, ali so lahko ženske uspešne v avtomobilski industriji, kako ustvariti ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem ter kaj konkretno je delo produktnega vodje v Renaultu.

Še posebno pozornost so namenili cliu pete generacije, ki ga že delajo tudi v novomeški tovarni, serijsko proizvodnjo bodo začeli v nekaj tednih, prodajo pa septembra. Več o tem in o delu Jelke Kurnik pri projektu clio 5 v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: B. D. G.

Galerija























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni tapravpodgurc najverjetneje meša zrak. Tako kot vsi ostali v revozu, direktorčki v TPV-ju..... Večinoma so najbolj usposobljeni za podjeba..nje svojih delavcev, kar se pa stroke tiče pojma nimajo. Preglej samo prijavljene komentatorje