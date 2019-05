Konec maja še kurimo - in gasimo dimnike

31.5.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 17.03 uri je v vasi Veliko Mlačevo v občini Grosuplje gorelo v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Veliko Mlačevo, Grosuplje in Gatina so dimnik s prahom pogasili in dimnik očistili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.30 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8.15 in 14.15 uro na območju TP SELA HOM izvod SELA HRASTNO.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 13.00 do 14.00 ure prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ , izvod Boldraž.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo prekinjena dobava odjemalcem:

- od 7.30 do 8.30 ure tistim, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL;

- od 8.30 do 10.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKLJUK;

- od 10.30 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRANOVIČI;

- od 12.00 do 13.30 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD GOZDOM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 12. uro na območju TP Bušeča vas, TP Vinji vrh, TP Vrhovska gora, TP Brezovica Gorjanci, Gadova Peč, Belinje; nadzorništva Krško mesto med 8. in 10. uro na območju TP TP Jelša Veliki Podlog izvod Gorica leva stran ceste; nadzorništva Sevnica pa med 10.30 in 14. uro na območju TP Krmelj šola izvod Kos – Komljanc.

M. K.