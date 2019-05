Ko zgradijo vod, bo čistilna naprava lahko delovala

31.5.2019 | 11:15

Stisk po podpisu pogodbe - Jože Kapler in Jožica Povše.

Škocjan - Občina Škocjan je pred velikim korakom - začenja se gradnja okrog dva kilometra manjkajočega osrednjega kanalizacijskega voda od Dolenje Stare vasi do Dobruške vasi oz. do čistilne naprave za 1800 populacijskih enot, ki se nahaja v gospodarski coni. Slednja sedaj prav zato ne deluje, kar ni dobro.

Na občini je včeraj župan Jože Kapler podpisal pogodbo z Jožico Povše iz boštanjskega podjetja Gradnje, ki je bilo izbrano za izvajalca. Dela se bodo pričela takoj, končala pa do konca leta, nato pa bodo do poletja 2021 zgradili še manjkajoče priključke do posameznih gospodinjstev. Na priključitev na kanalizacijski vod že težko čakajo tudi gospodarski subjekti v Dobruški vasi: CGP, Bramac itd.

Čistilna naprava v Dobruški vasi čaka, kdaj jo bodo zagnali.

Naložba, pri kateri bo občina sodelovala tudi z novomeško Komunalo, bo stala okrog osemsto tisoč evrov, denar pa bo morala občina najti kar v občinskem proračunu, saj zaradi majhnega števila prebivalcev nima večje aglomeracije od dva tisoč populacijskih enot in tako nima možnosti kandidiranja za nepovratna sredstva iz države oz. Evrope.

Kot pravi župan Kapler, bodo z izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega primarnega voda povezali že zgrajeno kanalizacijsko infrastrukturo v vaseh Zloganje, Hrastulje in Zavinek ter v Dolnji Stari vasi in z odlivom fekalij do čistilne naprave razbremenili močno onesnažen potok Radulja, v katerega se zdaj prosto izteka vsa krajevna fekalna kanalizacija. Radulja se nato izteka v Krko, kar pomeni, da bodo končno sprejeli odgovornost do narave.

Občini ostaja, da kanalizacijsko opremijo še Dobruško vas in vas Grmovlje, pri gradnji manjkajočega primarnega kanalizacijskega voda pa bodo skušali čim manj posegati v naravno okolje. Če bo le možno, bodo zgradili podzemne jaške in tako omogočili neovirano rabo in obdelavo kmetijskih zemljišč.

Besedilo in foto: L. Markelj

