Dvesto plesalcev na GibArtu 2019

31.5.2019 | 12:15

Nastop skupine baletnih uric Izaja iz Brežic. (Foto: I. Vidmar)

Krško - Krška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti je sinoči v kulturnem domu Krško pripravila regijsko revijo plesnih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja, na kateri je v petnajstih plesnih miniaturah nastopalo dvesto mladih plesalk in plesalcev iz Brežic, Novega mesta, Krškega, Leskovca pri Krškem, Brusnic, Dolenjskih Toplic in Metlike iz plesnih skupin oziroma šol Izaja, Anika, svet plesa in zabave, Terpsihora dance company (Plesno društvo Novo mesto), Oddelek za sodobni ples Glasbene šole Krško, Plesno društvo Krokar, Plesna abeceda 1 z Osnovne šole Dolenjske Toplice, Plesno društvo Imani in Društvo za razvijanje kreativnega gibanja Arabeska.

Skupine so se na odru krškega kulturnega doma predstavile s točkami od klasičnih do sodobnih plesnih zvrsti.

I. V.

