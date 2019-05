Za volan brez vozniške, nato povzročil nesrečo

31.5.2019 | 10:10

Foto: Arhiv DL

Sevniški policisti so bili včeraj okoli 10.30 obveščeni o prometni nesreči pri Krmelju. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 27-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 62-letna voznica. Oba udeleženca sta se v nesreči lažje poškodovala. Policisti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kosil bo

V Bušinji vasi je nekdo skozi vrata vlomil v pomožni objekt in ukradel vrtni traktor.

Prijeli osem tujcev

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Drašiči, Gorenja Pirošica in Čedem izsledili in prijeli šest državljanov Alžirije, državljana Maroka in državljana Egipta. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. Ž.