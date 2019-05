Kljub zeleni zimi so na Gačah smučali 58 dni

31.5.2019 | 14:00

Borut Koprivnik je predstavil delo na smučišču Gače v minuli smučarski sezoni.

Semič - Tukajšnji svetniki so imeli včeraj 6. redno sejo v tem mandatu, na kateri so obravnavali 18. točk dnevnega reda. Med drugim so sprejeli poročila o lanskoletnem delu Razvojnega centra Novo mesto, Belokranjskega muzeja Metlika, semiške knjižnice, Zdravstvenega doma Črnomelj in smučišča na Gačah.

Pri slednjem so se zadržali nekoliko dlje časa. Kot je povedal direktor podjetja Gače Borut Koprivnik, so imeli kljub temu, da je bila minula zima zelena, 58 smučarskih dni, prodali pa so skoraj 12.000 smučarskih kart. To je bil tudi rezultat velikega oglaševanja ne le po Sloveniji, ampak tudi na Hrvaškem. Seveda imajo z Gačami še velike načrte. Ne nazadnje morajo Iskri do konca tega leta plačati le še en obrok za odkup opreme na smučišču. Tako načrtujejo obnovo sedežnice, razsvetljavo na smučišču, povečati morajo dotok vode za zasneževanje, v načrtu pa imajo tudi razvijanje letnega turizma. Zato bodo med drugim uredili kolesarske proge, adrenalinski park, gostinski lokal pa bo odprt vse leto. Seveda bo razvoj odvisen od finančnega stanja v podjetju. Iz svetniških ust je bilo slišati kar nekaj pohval na račun podjetja Gače.

Svetniki so obravnavali tudi informacijo o lanskoletnih varnostnih razmerah v občini. Čeprav je komandir Policijske postaje Črnomelj Boris Korasa zatrdil, da so bile varnostne razmere ugodne glede na leto 2017, pa so svetniki dejali, da je še vedno veliko tatvin in vlomov, zato se ne počutijo povsem varne. Korasa je dejal, da 100-odstotne varnosti ni, a da so naredili največ, kar so lahko. Se pa morajo bolj samozaščitno obnašati tudi občani. Po njegovih besedah se bodo razmere izboljšale, saj sta minuli teden ostala v priporu človeka, ki sta tudi v semiški občini storila veliko kaznivih dejanj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

