Vaja sokolov 112 let potem, ko je bil ustanovljen Belokranjski sokol

31.5.2019 | 15:00

Metliški sokoli so se predstavili z vajami s palicami in z živimi slikami.

Metlika - Metliški sokoli so včeraj zvečer pripravili ob 112. obletnici sokolstva v Metliki na tukajšnjem grajskem dvorišču javno telovadno vajo. Nastopile so tudi metliške sokolice, v goste pa so povabili še telovadne veterane Sokola Bežigrad.

Metliški sokoli so začeli z organiziranim delovanjem leta 1907, ko je bilo v Metliki ustanovljeno društvo Belokranjski sokol. Ob 100-letnici telovadnega društva Belokranjski sokol je bila pod vodstvom Rada Kobala ustanovljena članska sokolska skupina, ki si prizadeva obuditi sokolski duh. 30. maja, torej natanko 112 let potem, ko je bil ustanovljen Belokranjski sokol, so, kot rečeno, metliški sokoli uprizorili javno telovadno vajo. Da bodo javne vaje tradicionalne, so se odločili leta 2017, ko so takšno vajo pripravili prvič.

Metliški sokoli so se predstavili z vajami s palicami in živimi slikami. Metliške sokolice pa se, kot kaže, zberejo vsakih šest let. Prvič so nastopile leta 2007, drugič so se zbrale za nastop ob 150-letnici Južnega sokola leta 2013, tokrat pa so pripravile telovadno – plesno točko pod vodstvom Mojce Vraničar, ki trenira tudi metliške sokole.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija