Arii županova čestitka za trojni uspeh

31.5.2019 | 16:30

Sara Tomić, Katja Bogovič, župan Ivan Molan, Ela Urek, Anja Tomše, predsednica Kulturnega društva Zvezda Dobova Darinka Cvetko Šegota (z leve). Iz skupine Aria manjka Anja Bogovič, ki se županovega sprejema ni mogla udeležiti. (Foto: L. K.)

Brežice - Brežiški župan Ivan Molan je danes v Mestni hiši Brežice čestital pevkam Vokalne skupine Aria in predsednici Kulturnega društva Zvezda Dobova Darinki Cvetko Šegota za trojni uspeh skupine maja v Italiji na 18. mednarodnem zborovskem tekmovanju in festivalu Venezia in musica. Vokalno skupino Aria, ki deluje pod okriljem KD Zvezda Dobova od leta 2013, sestavljajo Katja Bogovič, Anja Bogovič, Anja Tomše, Sara Tomić in Ela Urek.

Skupina Aria je dosegla prvo mesto v kategoriji malih vokalnih skupin, zlato priznanje in posebno nagrado za izjemno izvedbo slovenske ljudske pesmi Nocoj pa, oh, nocoj v priredbi Tineta Beca (priredbo je napisal prav za to zasedbo). Župan se je pevkam zahvalil za sodelovanje v domačem okolju, saj redno nastopajo na različnih lokalnih prireditvah, vse pogosteje jih vabijo tudi na dogodke po Sloveniji.

Po besedah mladih pevk je na tekmovanju v Italiji sodelovalo 12 zasedb iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije, Kazahstana, Slovenije, Tajske. Nastope je ocenjevala tričlanska komisija v sestavi Battista Pradal (Italija), Luis Cipriano (Portugalska) in Rohan de Lanerolle (Šrilanka). Vzdušje na tekmovanju je bilo po besedah pevk izjemno spodbudno, presenetilo jih je povabilo na nastop v finalu za veliko nagrado tekmovanja, saj so pogosto vokalne zasedbe na zborovskih tekmovanjih bolj v ozadju.

Omenjena čestitka župana spada v utečeno prakso ob dosežkih domačih posameznih in skupin. Ob vidnejših uspehih na državni in mednarodni ravni, ki jih s svojim delom dosežejo posamezniki in organizacije iz občine Brežice, le-ta pripravi sprejem, kjer se župan sreča z dobitniki, jim čestita in se s simboličnim darilom zahvali za prispevek pri promociji občine.

Občina Brežice tudi nekako pripomore k uspehom. Vsako leto namreč preko javnih razpisov financira društva in tako letos namenja za društva in organizacije približno 900.000 evrov, kot poroča tiskovna predstavnica občine Lavra Kreačič.

M. L.