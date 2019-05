Zagorelo v hiši v Šmihelu

31.5.2019 | 18:05

Ogenj se je iz kuhinje razširil in uničil srednjo etažo objekta. (Foto: B. B.)

Dežurni na številki 112 poročajo, da je ob 10.30 zagorelo v stanovanjski hiši v Šmihelu v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pogasili požar na stanovanjski hiši velikosti okoli 10 x 11 m, kjer se je ogenj iz kuhinje razširil in uničil srednjo etažo objekta. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

O ostalih izrednih dogodkih danes iz novomeškega ReCO ne poročajo, prav tako ne njihovi kolegi iz Posavja.

M. M.