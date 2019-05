Jubilej obeležili tudi z glasbo iz časov ustanovitve

31.5.2019 | 18:30

Praznično torto so skupaj s predsednico novomeške zbornice Mojco Andolšek zarezali dva ustanovna člana, Peter Kovačič in Peter Durjava, ter dolgoletni predsednik Ivan Krajnc.

Novo mesto - S sinočnjim koncertom ansambla Platin je na zabaven glasbeni, a vendar svečan način Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto obeležila svoj 50. rojstni dan.

V tem letu se člani zbornice obračajo v preteklost, v začetke organiziranosti obrtnikov in kasneje podjetnikov, v vse, kar je bilo v teh desetletjih ustvarjenega, in s ponosom govorijo o organizaciji, ki uspešno povezuje obrtnike in podjetnike ter jim nudi podporo in storitve za enostavnejše delovanje, so zapisali v zbornici. Včeraj so slavili 50 let uspehov, odličnega dela, povezovanja in podpore. Ambient grmskega gradu je prispeval svojo kuliso k temu čarobnemu večeru nostalgije in obujanja spominov na prehojeno pot.

Kot so še navedli v sporočilu za javnost, je večer minil ob glasbi znane zasedbe Abba in nekaj ostalih skladbah v stilu sedemdesetih let. Pred množico obrtnikov in podjetnikov ter posebnih gostov iz podpornih institucij podjetništvu, partnerjev zbornice, znancev in prijateljev je zbornica slovesno in v slogu, ki v Novem mestu ni pogost, proslavila svojo prehojeno pot in razvoj, so zapisali.

Mnogi člani vseh generacij so na koncert prišli v oblačilih obdobja, ko je zbornica pričela z delovanjem, ter podoživeli okuse jedi in pijač iz nostalgičnih let, kar je na zanimiv kulinarični način uspelo pričarati gostincema, Borutu Jakšetu in Stanetu Pirkoviču.

Svečano praznično torto so skupaj s predsednico novomeške zbornice Mojco Andolšek, kot simbol povezovanja skozi desetletja, zarezali dva ustanovna člana, Peter Kovačič in Peter Durjava, ter dolgoletni predsednik Ivan Krajnc. Vsi podjetniki, člani zbornice, pa imajo zasluge, da je organizacija ostala močna, povezana, združena skozi desetletja, ne glede na sisteme, politiko, spremembe zakonodaje in podlage organiziranosti, so še poudarili.

V prihajajočem obdobju bo pomenu zborničnega združevanja in delovanja namenjenih še nekaj strokovnih, športnih in družabnih aktivnosti.

Sklepni dogodek zlatega jubileja pa bo slavnostna akademija, ki bo konec novembra v Kulturnem centru Janeza Trdine in kjer bodo podelili priznanja in plakete jubilantom ter posebna priznanja najzaslužnejšim obrtnikom in podjetnikom za razvoj zborničnega sistema ter najbolj zvestim članom.

M. M., foto: OPZ Novo mesto

Galerija