Trebanjci in Dobovčani zmagovito tudi na koncu

1.6.2019 | 10:50

Trebanjska klop se je sinoči občasno prijela za glavo, a so varovanci trenerja Benjamina Teraša v zadnji tekmi sezone vseeno prepričljivo premagali Krko. (Foto: MRK Krka)

S tekmami zadnjega kroga končnice se je sinoči končalo rokometno državno prvenstvo. Ribnica je doma izgubila z Branikom, Trebnje je v dolenjskem derbiju doma odpravilo Krko, Dobova pa je zmagala v Ormožu.

Riko Ribnica - Maribor Branik 23:28 (8:17)

Gledalci v ribniškem športnem centru so v prvem polčasu videli bledo predstavo domače ekipe in poletne goste, ki so do odmora pošteno prerešetali luknjičasto domačo obrambo. V drugem se je slika obrnila. Riko se je do 45. minute približal na 16:18, pet minut kasneje pa je po golu Žana Žagarja celo izenačili na 20:20.

Prelomni trenutki dvoboja so minili v znamenju gostov, ki so v 54. minuti povedli za tri gole (23:20), v 58. minuti za štiri (26:22). Igra gostiteljev je v končnici povsem razpadla, točki pa sta romali v štajersko prestolnico.

Trimo Trebnje - Krka 34:26 (15:12)

Trebanjci so na zadnji tekmi sezone prepričljivo potrdili mesto vodilne ekipe v ligi za obstanek. Krka se je z njimi enakovredno kosala do 20. minute, potem pa se je tehtnica počasi začela nagibati na stran gostiteljev, ki so v drugem polčasu povsem prevladovali.

Benjamin Teraš, RK Trimo: »Mislim, da smo si danes zmage bolj želeli mi. Imeli smo bolj razpoložene vratarje in igralce, tako da je zmaga zasluženo ostala doma. Sezona je bila dobra, premagali smo prvake in vsako ekipo v Ligi NLB. Sezona se je na polovici korenito spremenila, vseeno pa je to odličen rezultat. Trimu želim v prihodnje vse najlepše«.

Jaka Jakše, MRK Krka: » Zadnja ligaška tekma ni odločala več o ničemer, kljub temu pa ne moremo biti povsem zadovoljni z našo igro. Naredili smo preveč tehničnih napak, poleg tega pa je bil kmalu na začetku tekme z direktnim rdečim kartonom kaznovan tudi Tilen Kukman. Mladi, ki so dobili priložnost, so dobro parirali domačinom, a je bilo na koncu to vseeno premalo, da bi Trebanjce presenetili. Sezona je končana, čas bo za počitek v naslednjih mesecih pa nas čaka kar nekaj novosti na igralskem in kadrovskem področju«.

Krko namreč po koncu sezone zapušča kar 6 igralcev: David Didovič, Leon Rašo, Grega Okleščen, Jernej Papež, Luka Florjančič in vratar Aleksandar Tomić, ki odhajajo v druge slovenske prvoligaše in tujino.

Jeruzalem Ormož - Dobova 26:28 (14:15)

Dobova je najprijetnejše presenečenje lige za obstanek, v kateri je tako kot Trimo vknjižila 7 zmag, dva remija in le en poraz. Dobro formo so Posavci pokazali tudi v Ormožu, kjer so odbili poskus Vinarjev, da bi se zavihteli na 9. mesto. V trdi in negotovi tekmi se je pri Dobovi s 7 goli izkazal Marko Sintič, 6 jih je dodal Mark Istvan Kovacs.