Letos kar dve Andrijaničevi nagrajenki

1.6.2019 | 16:00

Andrijaničevi nagrajenki Suzana Kolenc in Breda Barbič-Žagar s predsednikom uprave in generalnim direktorjem Krke Jožetom Colaričem.

40-letno zvestobo Krki letos obeležuje 75 krkašev.

Naj vodje

Naj sodelavci

Nagrajenci množične invetivne dejavnosti

Novo mesto, Otočec - Na tradicionalnem dnevu Krkinih priznanj so letos podelili kar dve nagradi mag. Borisa Andrijanič za izjemne dosežke. Najvišji Krkini priznanji sta prejela direktorica Sektorja za nove izdelke Suzana Kolenc in medicinska direktorica ter direktorica Strateškega marketinga Breda Barbič-Žagar, dr. med.

Kot so sporočili iz Krke, je Kolenčeva skupaj s svojimi sodelavci pomembno prispevala k rasti Krkine palete novih produktov, ki se je v zadnjih desetih letih povečala za več kot 200 novih izdelkov, od katerih je Krka z več kot 40-imi uspela na trg vstopiti pred konkurenco. Barbič-Žagarjeva je s svojim strokovnim znanjem in poznavanjem medicinskih smernic ter najnovejših medicinskih dognanj pomembno prispevala k oblikovanju Krkine izdelčne strategije, obe pa sta svojim delom pomembno prispevali k rasti prodaje in utrjevanju Krkinega položaja enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.

Poleg tega so na dnevu Krkinih priznanj podelili tudi priznanja najuspešnejšim sodelavcem in vodjem, podelili nagrade za inventivno dejavnost ter nagrade jubilantom

Od 12.500 zaposlenih v več kot 45 podjetjih in predstavništvih na različnih koncih sveta, letos svoj delovni jubilej v skupini Krka praznuje kar 736 sodelavk in sodelavcev. Od tega jih v skupini Krka 425 dela 10 let, 49 je zaposlenih 20 let, 68 jih je Krki zvestih 30 let, 119 jih v Krki dela že 35 let, 75 pa 40 let.

Plakete za jubilejno zavezanost Krki so poleg slovenskih prejeli tudi sodelavci iz Poljske, Ruske federacije, Ukrajine, Kazahstana, Uzbekistana, Azerbajdžana, Romunije, Madžarske, Slovaške, Latvije, Litve, Moldavije, Belorusije, Češke, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Kosova, Makedonije, Portugalske, Avstrije, Nemčije, Mongolije in Kitajske.

B. B.

Foto: Krka