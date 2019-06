Častni občan je Igor Švara

1.6.2019 | 17:00

Igor Švara

Šentvid pri Stični - Osrednja letošnja prireditev ob prazniku občine Ivančna Gorica je bila včeraj v športni dvorani OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. V Šentvidu namreč združenim pevskim zborom na vsakoletnem Taboru slovenskih pevskih zborov že 25 let dirigira Igor Švara, slovenski dirigent in pianist, od včeraj pa tudi novi častni občan občine Ivančna Gorica.

Zbrane je nagovoril župan Dušan Strnad, ki se je v uvodu poklonil 50. obletnici Tabora slovenskih pevskih zborov in tradiciji prepevanja v Šentvidu pri Stični, ki sta ime Šentvida in občine ponesla po Sloveniji in preko njenih meja. Župan je predstavil tudi načrte občine za prihodnje obdobje nato pa sta s podžupanom Tomažem Smoletom podelila priznanja letošnjim nagrajencem.

Naziv Častni občan je prejel Igor Švara, za pomembne dosežke in trajne zasluge pri ohranjanju slovenske ljudske glasbe in zborovske pesmi ter prepoznavnosti Tabora slovenskih pevskih zborov in občine Ivančna Gorica doma in po svetu. Švara že 25 let dirigira združenim pevskim zborom na vsakoletnem Taboru slovenskih pevskih zborov in s svojo karizmo izvablja pesem iz tisočih slovenskih ljubiteljskih pevcev.

Ignacij Kastelic

Nagrado Zlati grb občine je prejel Ignacij Kastelic, za dolgoletno požrtvovalno delo ter izjemne prispevke na področju družbenega življenja in gospodarskega razvoja temeniške doline in občine Ivančna Gorica.

Anica Bregar

Anica Bregar in Jože Glavič sta prejemnika letošnje nagrade Josipa Jurčiča. Bregarjevi je podeljeno za dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva ter zaščite in reševanja v ivanški občini, Glaviču pa za izjemno delo na področju kmetijstva, gasilstva in prostovoljstva ter kulturnega in družbenopolitičnega udejstvovanja v občini Ivančna Gorica. Kip Josipa Jurčiča je v imenu Jožeta Glaviča prevzel sin.

Jože Glavič

Turistično društvo Višnja Gora

Simona Zvonar

Na svečanosti so bili podeljeni tudi plaketi Antona Tomšiča. Kot prvo ga je prejelo Turistično društvo Višnja Gora, za 90-letno uspešno delovanje, ki je pomembno prispevalo h gospodarskemu, turističnemu in družbenemu razvoju Višnje Gore in občine Ivančna Gorica. Prejemnica plakete je tudi Simona Zvonar, za izjemno delo in trajne dosežke na področju glasbene umetnosti, zborovske pesmi in izobraževanja v občini Ivančna Gorica.

Svečanost je spremljal tudi bogat kulturni program s prepletom zborovskega petja, plesa in igre. Sploh prvič v zgodovini občine je na odru šentviške dvorane zapel združeni občinski pevski zbor, sestavljen iz 18 zborov, pod vodstvom zborovodje Roberta Kohka. Na avtorski muzikal z naslovom Tu smo doma, so zapeli, zaplesali in zaigrali tudi učenci OŠ Stična. Združenemu pevskemu zboru OŠ Stična, PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora, pa so se pridružili še učenci otroškega in mladinskega pevskega zbora šentviške šole. Manjkala ni niti Godba Stična, ki je ob vhodu pozdravljala številne obiskovalce. Prireditev je povezoval radijski napovedovalec in pevec Marjan Bunič.

Praznični večer se je zaključil, kot se za šentviški tabor spodobi. S povorko vseh sodelujočih pevskih zborov in pesmijo Pa se sliš, v izvedbi združenih zborov. Dirigentsko palico je ob zaključku prevzel novi častni občan, dirigent Igor Švara. Še pred tem pa je predsednik Tabora Matej Šteh, vse zbrane povabil na jubilejni 50. Tabor slovenskih pevskih zborov, ki bo v Šentvidu pri Stični potekal 15. in 16. junija.

B. B.

Foto: Gašper Stopar

Galerija