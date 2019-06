Visoka odškodnina Planinšec v Novem mestu že od 2017

2.6.2019 | 07:30

Visoka odškodnina Planinšec

Visoka odškodnina Planinšec je specializirano odškodninsko podjetje, ki ureja denarne pravice upravičencem do odškodnin. Njihov sedež podjetja je v Ljubljani. V Novem mestu je omenjeno odškodninsko podjetje imelo že veliko obiskov, predvsem tistih oškodovancev, ki so utrpeli prometno nesrečo. Nekaj manj pa tistih s poškodbami na delovnem mestu.

»Ker smo želeli biti do strank čimbolj dostopni, smo se odločili, da odpremo poslovno enoto na Novem trgu, saj se v isti zgradbi nahajata kar dve večji zavarovalnici, na voljo pa je tudi veliko parkirišče, ki olajša obisk vsem tistim, ki se do nas pripeljejo z osebnim vozilom. Prisotnost dveh znanih in večjih slovenskih zavarovalnic v neposredni bližini naše pisarne, pa pomeni, da lahko stranka, ki je bila udeležena pri prometni nesreči skoraj vse uredi na enem mestu«, je povedal direktor družbe.

Odškodninsko podjetje Visoka odškodnina Planinšec je v Novem mestu že precej prepoznavno, saj so imeli do sedaj že veliko strank in seveda tudi ostalih radovednežev, ki pa so prišli zgolj po informacije o tem, če bi kdaj imeli kakšna upravičenja, da znajo pravilno postopati.

Svetovanje na 080 26 26 in vsi posveti v pisarnah so brezplačni

Odškodninska pisarna Visoka odškodnina Planinšec nudi brezplačna svetovanja, tudi če se po opravljenem svetovanju ne odločite postati njihova stranka. Zatorej, če ste bili udeleženi v prometni nezgodi ali na delovnem mestu, vabljeni, da jih obiščete. Svojim strankam svetujejo tudi glede izplačil invalidnin po nezgodnih policah.

Transparenten postopek do strank

Zavarovalnice vas vedno obvestijo o vseh poravnalnih ponudbah, tako da lahko njihovo delo tudi preverite na sami zavarovalnici in seveda v njihovih pisarnah. Imajo ugodne provizije s katerimi se poplačajo šele ob izplačilih. Pri njih je možno tudi gotovinsko izplačilo, obvestilo o nakazilih pa vam zavarovalnica pošlje na vaš dom.

Pomembno je, da se čim prej obrnete na strokovno pomoč

Visoka odškodnina Planinšec svetuje, da se v primeru udeležbe v prometni nezgodi čim prej oglasite pri njih ali pa jih pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 2626. Vsaki udeleženi osebi v prometni nezgodi, ki obišče osebnega zdravnika ali bolnišnico, pripada določen znesek denarja za telesne nevšečnosti, četudi so te minimalne. A le pod pogojem, da je bila vidna škoda na avtomobilu.

Visoka odškodnina Planinšec se nahaja v 2. nadstropju poslovne zgradbe na Novem trgu, kjer je tudi dvigalo za tiste, ki ne morejo po stopnicah zaradi prizadetih poškodb, ali tudi sicer.

http://www.visokaodskodninaplaninsec.si/

Oglasno sporočilo