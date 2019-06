9. dobrodelni Leo tek: Zmorem, tečem, pomagam

2.6.2019 | 09:00

Letošnji Leo tek otroke in odrasle, tekače in netekače danes vabi na novomeški stadion.

Predsednica Alja Lukšič (druga z desne) z mentorico Polonco Centa (skrajno desno) in člani Leo kluba

LEO KLUB. Danes se bo na novomeškem stadionu Portoval zbralo precej tekačev in tekačic, od otrok do odraslih, ki bodo tekli še bolj nasmejani kot sicer. Zakaj? Ker tečejo za dober namen, ki ga z organizacijo teka že deveto leto zapored na ta način uresničuje Dobrodelni Leo klub Novo mesto.

»Prostovoljka sem postala, ker sem želela lokalni skupnosti, v kateri sem odraščala in ki me je naučila najpomembnejših vrednot v življenju, na ta način vsaj delno povrniti, kar mi je dala. Prostovoljstvo je na lokalni ravni zelo pomembno,« uvodoma pove aktualna predsednica novomeškega kluba Alja Lukšič. Čeprav sta jo študij in delo iz rodnega mesta že odpeljala v Ljubljano, se prav zaradi aktivnosti kluba in povezanosti z drugimi člani, ki so vsi še študentje in dijaki, toliko raje vrača domov.

Dobrodelni Leo klub Novo mesto je bil kot podmladek novomeškega Lions kluba ustanovljen oktobra 2006. Združuje mlade prostovoljce med šestnajstim in tridesetim letom starosti, ki pomagajo socialno ogroženim posameznikom in skupinam ljudi, sodelujejo z drugimi organizacijami in zavodi.

»Predvsem pa poskušamo izboljšati prihodnost mladim, ki v življenju niso imeli takšne sreče kot mi,« poudari predsednica in nadaljuje, da so del zveze Leo klubov, Distrikt 129, Slovenija, ki povezuje Leo klube po vsej državi. V novomeškem podmladku je trenutno aktivnih 17 mladih, ki s snovanjem dobrodelnih projektov pridobivajo neprecenljive izkušnje: »Delujemo po načelu LEO–izma z motivi L (leadership = vodenje), E (experience = izkušnje) in O (opportunity = priložnost) z namenom pomagati ljudem v stiski. Klub torej za same člane pomeni pridobivanje izkušenj iz vodenja in organiziranja na osnovi ponujenih možnosti. V našem klubu je vsak član odgovoren za določeno področje. Imamo resor za medije, finance, sponzorje, družbena omrežja, obdarovance, človeške vire, pravni resor. Članica, ki študira socialno delo, je zadolžena poiskati potencialne obdarovance, potem pa vsi skupaj izberemo tistega, ki se nam zdi najbolj upravičen do naše pomoči.«

LETOS ZA ZEBRO

Njihov najbolj odmeven projekt je zagotovo omenjeni Dobrodelni Leo tek, ki ga bodo danes izvedli devetič. Odraslim tekačem ponudijo 5- in 10-kilometrsko progo, otroci pa se pomerijo na 300 in 800 metrov. Vsako leto imajo več udeležencev, zadnje čase od 150 do 250, in tudi letos se nadejajo dobre udeležbe. Običajno so s startninami in prostovoljnimi prispevki na takšnem teku zbrali od tisoč do dva tisoč evrov, letošnji izkupiček pa nameravajo podariti Plesnemu klubu Zebra.

In komu vse so na ta način pomagali doslej? »Prvo leto smo z zbranimi sredstvi kupili športni invalidski voziček članu Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki je postal paraplegik zaradi prometne nesreče. Z drugim Dobrodelnim Leo tekom smo pomagali gibalno oviranima osnovnošolcema Osnovne šole Drska pri nakupu prilagojenega prenosnega računalnika. Tretje leto smo zaradi slabega vremena tek odpovedali, vendar smo kljub temu zbrana sredstva namenili 7-letnemu dečku s cerebralno paralizo za obisk Suit terapije. Četrti Leo tek je bil namenjen študentki socialnega dela, ki je sredstva porabila za nakup invalidskega vozička, peti pa fantu, ki si je z zbranim denarjem kupil stopniščni vzpenjalnik. Obdarovanka šestega Leo teka je bilo dekle, ki je že od otroštva v invalidskem vozičku in smo ji pomagali pri nakupu novega. S sedmim tekom smo z nakupom prilagojenih smuči in smučarskih čevljev pomagali mlademu Novomeščanu, ki sedaj kljub cerebralni paralizi lahko aktivno smuča. Obdarovanec zadnjega teka pa je bil perspektivni mladi košarkaš, ki je pri 12 letih doživel prometno nesrečo in ostal prikovan na invalidski voziček. Ves zbrani denar smo namenili nakupu športnega invalidskega vozička za igranje košarke,« našteje Alja.

Člani Leo kluba z obdarovancem 8. Dobrodelnega Leo teka Robijem Bojancem (na sredini) in lanskim guvernerjem Zveze Lions klubov Slovenije Markom Gospodjinačkim (skrajno desno)

Člani Plesnega kluba Zebra, prvega plesnega kluba na vozičkih, na lanski Dobrodelni plesni produkciji

Člani Leo in Rotaract kluba po uspešno izvedeni akciji Dobrodelna košarica 2018

Kot pravi, se zavedajo, da se osebe z gibalno omejenostjo vsakodnevno soočajo z mnogimi preprekami in ovirami, zato si štejejo v čast, da so doslej s projekti pomagali številnim mladim, ki se tako lahko lažje in aktivneje vključujejo v družbo. »V letošnjem letu želimo tradicionalni Dobrodelni Leo tek dvigniti na višjo raven, privabiti čim več najmlajših tekačev in verjamemo, da bo ta najboljši tek do sedaj!«

TIMSKI DUH

O siceršnjem delovanju novomeškega kluba še razkrije, da se člani srečujejo dvakrat mesečno, da dorečejo naslednje akcije, potem imajo vsako leto še t.i. team building, s katerimi želijo obnoviti vrednote in povečati timski duh ter povezanost med člani. »Prizadevamo si, da se nam vsako leto pridružita vsaj dva nova člana,« še doda. Udeležujejo se tudi izobraževanj, ki jih organizira Distrikt 129, mednarodnih izmenjav mladih, nacionalnih Leo konvencij in mednarodnih Lions konvencij.

»Naša tradicionalna akcija je v decembru tudi Dobrodelna košarica, ki jo v večjih trgovskih centrih v Novem mestu prirejamo skupaj z Rotaract klubom Novo mesto. Na ta način zbiramo osnovne življenjske potrebščine za socialno šibke družine. Decembra smo denimo priredili brezplačen Božičkov kino za otroke v Dolenjskih Toplicah, kjer je otroke obiskal Božiček in obljubil, da naslednje leto gotovo spet pride. V preteklih letih smo priredili še Dobrodelno plesno produkcijo, Dobrodelni Leo koncert z Galom Gjurinom, Dobrodelni stand up s Tinom Vodopivcem in Gašperjem Bergantom, obdarovali smo otroke v novomeški bolnišnici, peljali otroke Osnovne šole Dragotina Ketteja na tekmo košarkarjev Krke ...« še našteva predsednica, ki bo vodenje klub v kratkem predala nasledniku ali naslednici, saj novega predsednika izberejo na zaključnem junijskem pikniku, ko naredijo pregled dela v preteklem letu.

»Odlikuje nas timsko delo, zato se držimo načela vsi za enega, eden za vse. Postali smo pravi prijatelji, ki se družimo tudi zunaj okvirov kluba, in vedno znova spoznavamo, da volja in nesebično delovanje podirata ovire in premikata gore. To je za nas, ki v klub vlagamo svoj prosti čas in energijo, najboljša nagrada,« še pristavi Lukšičeva.

SPREMENITI NA BOLJE

Ena od članic, Nika Bratkovič, pa za konec razkrije še svoje razloge za delovanje v Leo klubu: »Prostovoljka pri Leo klubu sem postala, ker so me navdušili ljudje, ki so del organizacije, in sem se želela od njih učiti in z njimi delati dogodke za tiste, ki jim življenjske situacije tega ne dopuščajo. Prvotno sem se za prostovoljstvo odločila, ker sem želela okolje, v katerem sem odraščala, spremeniti v prijazno in dostopno za vse.«

Akcija za akcijo, košarica za košarico in tek za tekom jim to tudi uspeva. Zato še enkrat vabilo na 9. dobrodelni Leo tek danes, 2. junija, na stadionu Portoval. Pomagajo lahko tudi netekači!

Članek je bil objavljen v junijski Živi, prilogi tiskane izdaje Dolenjskega lista.

Mirjana Martinović,

foto: arhiv Leo kluba Novo mesto