Trčila tri vozila, dve osebi v bolnišnico

2.6.2019 | 08:00

Foto: arhiv DL

Z novomeškega regijskega centra za obveščaje so sporočili, da sta včeraj ob 18.03 na cesti Podturn-Črmošnjice, pri kraju Stare Žage, občina Dolenjske Toplice, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, iz enega vozila s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo in jo predali v oskrbo reševalcem, očistili razlite motorne tekočine, pomagali reševalcem in policistom, osvetljevali kraj dogodka in pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozil. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto. Zaradi nesreče je bila cesta zaprta za ves promet, obvoz so uredili dežurni delavci cestnega podjetja.

Cesto zasul plaz

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje pa so zapisali, da je včeraj ob 20. lokalno cesto v naselju Podgorica v občini Sevnica zasul plaz kamnine. Dežurni delavci Komunale Sevnica so postavili popolno zaporo ceste. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

R. N.