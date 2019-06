Zaradi nižje subvencije podražitev

2.6.2019 | 10:05

Občinski svet se je na zadnji seji med drugim tudi seznanil z zaključnim računom občine za lansko leto.

Direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič

Žužemberk - Po dobrih dveh mesecih so znova zasedali žužemberški občinski svetniki, ki so se na zadnji seji najdlje zadržali pri pregledu poslovnega poročila novomeške komunale za lansko leto in predlogu letošnjega plana tega javnega podjetja. Pred bližajočim se občinskim praznikom so potrdili tudi prejemnike občinskih priznanj.

Kot je pojasnil direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič, so lani v občini Žužemberk zabeležili izgubo v višini nekaj več kot 5800 evrov, čeprav so subvencije dejavnosti komunalnih storitev znašale kar 230.000 evrov. »Na obveznih gospodarskih javnih službah smo dosegli negativen poslovni rezultat v skupni višini 45.400 evrov, medtem ko so smo na tržnih dejavnostih zabeležili pozitiven izid v višini 39.525 evra,« je številke predstavil Klemenčič in poudaril, da žužemberška občina med vsemi, ki jih pokriva novomeška komunala, nameni največ denarja za subvencije.

Roka Zupančiča (Lista mladih Suhe krajine) je zanimalo, zakaj je temu tako. »Dejstvo je, da je pri vas razkorak med lastno in zaračunano ceno daleč najvišji,« je pojasnil direktor in dodal, da so vse druge občine postopoma sledile politiki dviga cen komunalnih storitev, kar se je sicer poznalo na položnicah občanov, a na drugi strani se je znižala subvencija. V Žužemberku pa so cene že od leta 2015 nespremenjene, je poudaril.

Če je občina leta 2015 za subvencioniranje komunalnih storitev namenila 180.000 tisoč evrov, komunala predvideva, da bo ta znesek letos okoli 308.000 evrov, kar je precejšen zalogaj za občinski proračun. Darko Pucelj (Dobra država) je ob tem pripomnil, da v izračunu ni upoštevana vrednost novega vodovoda, kar bi lahko, ko ga bo komunala prevzela v upravljanje, vse skupaj še podražilo. Svetniki so zato imeli na mizi predlog o zvišanju cen komunalnih storitev in ga na koncu tudi potrdili. Župan Jože Papež je po seji za naš časopis dejal, da bo položnica za 4-člansko družino v povprečju dražja od pet do deset evrov. »Prišli smo do te točke, ko je to nujno potrebno, drugače bomo naslednje leto za subvencije iz proračuna namenili že pol milijona evrov.« S tem se bo subvencioniranje občine v tem letu zmanjšalo za okoli 56.000 evrov.

V razpravi so bile med drugim izpostavljene visoke izgube vode, ki so se lani povzpele na kar 56 odst., kar je daleč največ med vsemi dolenjskimi občinami. Ali današnja tehnologija ne omogoča, da se hitro ugotovi, kje pušča, je zanimalo Stanko Blatnik (NSi). Klemenčič je pojasnil, da je vodovodni sistem v Suhi krajini precej razvejan in star, na nekaterih odsekih pa je kot rešeto. Vodne izgube pa so tudi posledica gradnje suhokranjskega vodovoda, saj se je kar precej vode uporabilo za izpiranje na novo položenih cevi.

Kdo so prejemniki občinskih priznanj?

Znani so prejemniki občinskih priznanj. Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Stanka Blatnik je povedala, da so prejeli osem pravilno označenih ovojnic, v katerih so bili predlogi, ki so jih natančno pretehtali. Na koncu so se odločili, da naziv častna občanka podelijo Nežki Primc z Dvora, zlati grb občine prejmeta zakonca Stanko in Stanka Novinc iz Prapreč, srebrni grb Silvestra Papež iz Šmihela, bronasti grb pa Anton Urbančič iz Srednjega Lipovca. Priznanje občine bodo prejeli mag. Alenka Kuševič z ministrstva za kulturo, mešani pevski zbor Dvor in ravnatelj OŠ Prevole Draženko Šolaja, zahvalo občine pa Albin Ljubo Jarc iz Žužemberka. Franc Škufca (Razvojna lista Suhe krajine) je pripomnil, da med prejemniki ni tistih, ki ga je predlagala njihova lista. Predlagal je, da se o vsakem glasuje posebej, a se je večina svetnikov odločila, da glasujejo o skupnem predlogu komisije.

Dražji vrtec

Občinski svet je na zadnji seji potrdil tudi 10 odst. povišanje cene programa predšolske vzgoje vrtca pri Osnovni šoli Prevole, polna cena za kombinirani oddelek bo od prvega junija dalje znašala 416,90 evra. Ekonomske cene programov v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Žužemberk pa ostajajo nespremenjene.

Članek je bil objavljen 30. maja, v 22. številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija