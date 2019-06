Odhaja direktor občinske uprave Tomaž Ramovš

2.6.2019 | 13:30

Dosedanjemu direktorju občinske uprave Tomažu Ramovšu (v sredini) se je župan Marjan Hribar (na levi) zahvalil za dobro delo. Ramovš na tem delovnem mestu ostaja še do konca junija.

Šmarješke Toplice - Mnogi novi župani si za desno roko takoj ali pa zelo kmalu po nastopu funkcije omislijo »svojega« človeka. V šmarješki občini se to ni zgodilo in direktor občinske uprave Tomaž Ramovš je še vedno na svojem delovnem mestu.

Kljub zagotovilom novega župana Marjana Hribarja, da do kadrovskih menjav ne bo prišlo, pa je zdaj že jasno, da Ramovš kmalu odhaja z občine, a po lastni želji.

Kot je Tomaž Ramovš povedal na nedavni občinski seji, zaključuje tu z delom zaradi novih delovnih izzivov drugje. Za dobro sodelovanje se je zahvalil vsem sodelavcem, občinskim svetnikom in županu, ter povedal, da je občina v dobri kondiciji in naj še naprej sprejemajo dobre odločitve in uresničujejo prave projekte za šmarješko dolino. Ramovš je bil deležen aplavza zbranih in kot je dejal župan Hribar, to pove veliko.

Marjan Hribar je še povedal, da je bil z delom Ramovša zelo zadovoljen in da sta v kratkem času treh mesecev odlično sodelovala. Seveda spoštuje Ramovševo osebno odločitev, ki jo je sprejel že lani jeseni. Na občini tako ostaja še do konca junija. Župan prizna, da se bo moral zelo potruditi, da bo zanj našel dobro zamenjavo, seveda na javnem razpisu v bližnji prihodnosti.

Besedilo in foto: L. Markelj