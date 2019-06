Potrdili preoblikovanje Dežele kozolcev

2.6.2019 | 17:15

Šentrupertski občinski svetniki so na zadnji seji potrdili tudi nove cene storitve pomoči na domu, ki jo v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert izvaja Dom starejših občanov Trebnje.

Župan Andrej Martin Kostelec

Šentrupert - Šentrupertski občinski svetniki so se na zadnji seji strinjali, da občina začne postopke preoblikovanja načina delovanja Dežele Kozolcev. Kot je pojasnil župan Andrej Martin Kostelec, je občina leta 2013 ustanovila družbo Dežela kozolcev, kasneje pa je bil predvsem zaradi možnosti sodelovanja na javnih razpisih ustanovljen še Zavod dežela kozolcev.

Občina ima namen postopoma ukiniti javno podjetje Dežela kozolcev. »Iz poslovanja javnega podjetja je razvidno, da že odkar je bilo ustanovljeno, družba ni dobičkonosna in tudi ne dosega dovolj prihodkov da bi pokrivala stroške,« je po seji za naš časopis sporočil župan. Po njegovih besedah podjetje ne dosega ciljev, ki so bili postavljeni v času, ko je javno podjetje začelo delovati.

»Da bi postopoma zaprli javno podjetje, je najprej treba prenesti ustanoviteljske pravice iz javnega podjetja neposredno na občino,« je povedal Kastelic. S tem bodo zagotovili nemoteno delovanje muzejske dejavnosti in financiranje neposredno iz občinskega proračuna. Po besedah župana naj bi s tem ukrepom na leto privarčevali okoli 20.000 evrov.

Župan je na seji dejal, da jim je tudi Računsko sodišče naložilo, da izvede ustrezne postopke preoblikovanja družbe Dežele kozolcev v drugo pravnoorganizacijsko obliko. Izkazalo se je tudi, da se dejavnost in namen tako javnega podjetja kot zavoda v veliki meri podvajata, pravijo na občini in dodajajo, da bo tržna dejavnost postopoma prehajala na Turistično društvo Šentrupert, ki bo v sklopu javnega zavoda Dežela kozolcev poskrbelo za nadaljnji tržni in turistični program v Deželi kozolcev in v občini nasploh.

»Dolgo časa smo potrebovali, da nam je nekdo drug povedal, da takšna organizacija, da imamo dve podjetji, nima smisla,« je v razpravi dejal svetnik Alojzij Gregorčič, ki se strinja z ukinitvijo javnega podjetja Dežela kozolcev. Matjaž Štrukelj je ob tem dodal, da bi občina to moral narediti že prej, da bi privarčevali kakšen evro.

Potrdili letne programe

Občinski svet je na zadnji seji med drugim potrdil letne programe kulture, športa in sociale za letošnje leto, ki so podlaga za razpise za sofinanciranje programov in projektov društev in organizacij.

Svetniki so potrdili tudi elaborate o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske vode in ravnanja z odpadki ter obdelave določenih vrst odpadkov v RCERO Ljubljana. Zaradi novih cen bo za povprečno enostanovanjsko hišo komunalna položnica višja za evro.

Seznanili so se tudi z investicijsko namere družbe G. W. S., ki bi rada na zemljiščih za obrtno cono Prelesje vzpostavila lesnopredelovalni obrat. Podrobneje o tem pa v naslednji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija