Razstava je dokaz, da je zanimanje za drobnico veliko

2.6.2019 | 18:05

Drobnica je bila na ogled v številnih stajah.

Semič - Društvo rejcev drobnice Bele krajine je danes pripravilo v Semiču že 25. razstavo drobnice. Društvo je marca 1994 ustanovilo 26 belokranjskih rejcev in ker letos praznuje 25 let delovanja, so razstavo še razširili. Tako niso bili na ogled le ovce, koze in osli, temveč tudi male domače živali, kot so zajci in perjad. Pripravili so tudi revijo pastirskih psov pesem šarplaninec in tornjak, prikazali striženje ovc ter kako so nekdaj na prostem pekli jagenjčke na ražnju. Belokranjska župana in županja so se zahvalili vsem, ki so že četrt stoletja zvesti društvu.

Na številnih stojnicah so se predstavila belokranjska društva in kmetije ter podjetja in ustanove, povezane z drobnico. Tako kot že velikokrat doslej, so tudi tokrat obiskovalci ugotavljali težo ovna, precej dela pa so imele tudi ocenjevalne komisije. Mednarodna sodnica Jelka Simčič in organizator revije šarplanincev in tornjakov Stanko Pašič sta izročila priznanje za najboljšega psa Jožetu Moleku iz Borovnice.

Predsednik društva Peter Štukelj je podelil številna priznanja. Priznanje za najlepšega ovna je prejel Stanko Pašič, za najlepšo ovco Katja Štukelj, za najlepšega kozla Dušan Verbič in za najlepšo kozo Janez Škrinjar. Najlepše rogovje kozla in ovna je prinesel na razstavo Ranko Selakovič. Priznanje za najboljšo pečenko na razstavi je prejel Andrej Ogulin. Med novinci sta najboljšo pečenko na ražnju spekla Jože Gešelj in kmetija Brulc, med mojstri pa Jože Pezdirc. Tisti, ki v pečenju belokranjskega jagenjčka na ražnju zmaga štirikrat zapored, prejme naziv mojstra. Letos si je ta naziv prislužil Jože Pezdirc, pred njim pa že Dušan Cvitkovič in Jože Črnič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija