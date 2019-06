Zagorelo osebno vozilo; prevrnil se je s traktorjem

2.6.2019 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 8.55 je pri naselju Podlipa, občina Žužemberk, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Žužemberk in Ajdovec so požar pogasili, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Vozilo zapeljalo s ceste

Ob 15.00 je na cesti Metlika-Novo mesto pri naselju Bušinja vas, občina Metlika, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na brežini. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in postavili vozilo na cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Padel kolesar

Uro zatem se je na cesti Dvor-Soteska v bližini naselja Dolnji Kot, občina Žužemberk, pri padcu s kolesom poškodoval občan. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega kolesarja oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Okvara vodovoda

Z brežiškega regijskega centra pa so sporočili, da so ob 5.00 gasilci PGE Krško posredovali na cesti 4. julija v Krškem, kjer je zaradi okvare na vodovodni inštalaciji iztekala voda v enem od stanovanj v večstanovanjskem objektu. Gasilci so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, zaprli ventil in iz stanovanja in kletnih prostorov prečrpali okoli šesto litrov vode.

Prevrnil s traktorjem

Ob 10.58 se je v naselju Orešje nad Sevnico, občina Sevnica, občan prevrnil s traktorjem. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, preprečili iztek motornih tekočin, posuli iztekle motorne tekočine, postavili traktor na kolesa in umaknili s cestišča, zavarovali kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe iz reševalnega vozila do helikopterja. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli na kraju, posadka s helikopterjem SV v spremstvu dežurne ekipe HeNMP Maribor pa je nato poškodovanega občana prepeljala v UKC Maribor.

R. N.