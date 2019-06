FOTO: Strela udarila v hišo

3.6.2019 | 07:00

Foto: Bogdan Miklič

Včeraj ob 18.40 uri je v ulici Hruševec v Straži strela udarila v stanovanjsko hišo in razkrila del ostrešja. Gasilci PGD Dolenja Straža in Vavta vas so pregledali objekt s termovizijsko kamero in pokrili razkrito ostrešje s strešno kritino. Do požara ni prišlo. Na kraju je bil tudi dežurni delavec elektro podjetja.

Prismodilo se je olje

Ob 20.42 se je na Bohorski cesti na Senovem, občina Krško, v večstanovanjskem objektu na štedilniku prismodilo olje. Gasilci PGE Krško in PGD Senovo so zavarovali kraj dogodka ter prostore prezračili in pregledali s termovizjsko kamero. Stanovalci so do prihoda gasilcev že odstranili prismojeno olje.

Prometne nesreče

Ob 17.40 se je na avtocesti med priključkoma Dobruška vas-Kronovo smer Ljubljana, občina Šmarješke Toplice, osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno osebo pregledali na kraju. Delavci Darsa so poskrbeli za odstranitev posledic prometne nesreče.

Ob 19.45 je v naselju Ostrožnik,občina Mokronog-Trebelno, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Trebnje in Sveti Križ so zavarovali kraj dogodka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli lažje poškodovano osebo.

Davi ob 4.42 sta na avtocesti Novo mesto-Trebnje, pred izvozom Mirna Peč, občina Mirna Peč, trčili osebni vozili in zapeljali s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče. Reševalci NMP Novo mesto so oba voznika pregledali na kraju, poškodovanih ni bilo. Dežurni delavci DARS-a so poskrbeli za prometno signalizacijo in očistili vozišče.

Sinoči ob 22.56 je v bližini naselja Oštrc, občina Kostanjevica na Krki, občan z osebnim vozilom zletel po strmem pobočju. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, stabiliziralo vozilo in ga z žerjavom postavili na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Nevarnih plinov ni bilo

Ob 16.13 varnostnik prijavil sum uhajanja nevarnih plinov na javnem objektu v Brestanici. Po pregledu PGE Krško ugotovljeno da intervencija ni potrebna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP KNEŽINA;

- od 9.30 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA LIPA 2;

- od 11.00 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PERUDINA;

- od 12.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LADROVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEČICE;

- od 8.15 do 8.45 odjemalcem, oskrbovanim iz TP LUKOVEC PRI GABROVKI;

- od 9.00 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠJE PRI GABROVKI;

- od 10.30 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRETRŽJE;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem iz TP RAZBORE na izvodu RAZBORE;

- od 11.15 do 11.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUMPOLJE;

- od 12.00 do 12.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TLAKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV 2004;

- od 10.00 do 13.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABER PRI SEMIČU, izvod Štukelj;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, izvod 3.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.30 do 11.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Križe Boršt, Zavratec kamnolom in Brezovo Bukovje med 8:00 in 11:00 uro in na območju TP Dolenji Boštanj izvod proti RTP med 10:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Podvinje izvod Kapele med 8:30 in 12:00 uro.

