Znani bodo rezultati nacionalnega preverjanja znanja za 9. razred

3.6.2019 | 08:00

Ljubljana - Učenci 9. razredov osnovnih šol se bodo danes seznanili z rezultati na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ), ki je potekalo v prvi polovici maja. Svoj dosežek bodo lahko od 8. ure preverili na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC), za kar potrebujejo šifro svojega NPZ in osebno enotno matično številko, z njim pa bodo seznanjeni tudi v šoli, poroča STA.

Preverjanje znanja je letos opravljalo 20.199 učencev 6. razreda in 17.492 učencev 9. razreda na skupno 475 šolah. Učenci 6. razredov bodo z rezultati preverjanja seznanjeni v četrtek.

Tako kot prejšnja leta so učenci 9. razredov na letošnjem NPZ pisali preverjanje iz matematike, maternega jezika in tretjega predmeta, za kar je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport določilo domovinsko in državljansko kulturo in etiko, fiziko, likovno umetnost ali prvi tuji jezik.

Če ob vpogledu podvomijo v pravilnost vrednotenja, imajo možnost poizvedbe, v okviru katere se preveri, ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili. Kot so navedli na STA, se bodo ob vpogledu se starši in učenci lahko seznanili s številom točk, ki jih je dosegel učence, povprečnim dosežkom vseh učencev na njegovi šoli in povprečjem, doseženim na ravni države. O povprečju, ki so ga dosegli njihovi učenci, bodo obveščene tudi šole, ki pa bodo imele vpogled le v lastne dosežke in povprečje, doseženo na ravni države. RIC šolam namreč rezultatov drugih šol ne posreduje, da ne bi prišlo do razvrščanja.

