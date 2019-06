Vrtec Šentjernejčani plačujejo manj kot ostali

Svetniki so sprejeli cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Čebelica.

Šentjernej - Šentjernejski svetniki so nedavno sprejeli amandma Andreja Mikca z Liste za šentjernejsko dolino, da občina zagotovi popust pri plačilu razlike med ekonomsko ceno programov vrtca in stroški staršev, da ti ne bodo občutili povišanja cen. Za to bodo iz proračuna namenili dodatnih 27 tisoč evrov.

Cena za starše otrok s stalnim bivališčem v občini se tako ni spremenila in za 1. starostno obdobje in družinsko varstvo ostaja 478 evrov, za 2. starostno obdobje 348 evrov, cena 10. in vsake naslednje ure varstva dnevno pa stane 2,37 evrov. Je pa vrtec dražji za tiste iz sosednjih občin, in sicer 509 evrov, 378 evrov in 10. ura 2,37 evra. Strošek živil za otroka na dan vsi plačujejo po 1,50 evra.

Dvig cen je bil, kot smo že poročali, neizogiben, a je šla občina staršem na roke z višanjem lastnega deleža. Kot kaže, pa vsaj za enkrat ne bo prišlo do uresničitve predloga za dolgoročno finančno olajšavo za starše vrtičkarjev s stanovanjskim kreditom, kar je bil predlog Marjetke Rangus (Lista za šentjernejsko dolino). V občini predlogu niso najbolj naklonjeni.

Kot je pojasnila Darja Bambič iz občinske uprave, so se sestali z Vrtcem Čebelica, da bi pripravili analizo za starše s stanovanjskim kreditom. Realne analize ni bilo mogoče narediti zaradi varstva osebnih podatkov, saj nekateri starši teh informacij ne želijo dati. Na Skupnosti občin Slovenije, kamor so poslali prošnjo za poizvedbo po občinah, so izvedeli, da le dve od 18 občin dajeta popuste za starše s krediti. Ena ga je pred časom ukinila zaradi dileme, ker so bili do dodatnega znižanja upravičeni starši, ki si lahko »privoščijo« nakup nepremičnine, po drugi strani pa so brez dodatnih znižanj ostali starši, ki morajo plačevati v skladu z dohodki, pa gre npr. za enostarševske družine, zaposlitve za določen čas, izgubo službe… Bambičeva je tako opozorila na neenakopraven položaj staršev, če bi razbremenili le tiste s kreditom, in meni, da se socialno ogroženim lahko pomaga drugače.

Župan Radko Luzar je dejal, da je bila skupna ugotovitev z vrtcem, da ne gredo v to, »ker bi naredili veliko zmešnjavo.« Opozoril je še na eno zvišanje cen, ki sledi zaradi novih napredovanj. Poleg tega morajo zaradi odložitve šolanja, za kar so dobili kar 18 vlog, odpreti še en oddelek vrtca, kar bo imelo finančne posledice v proračunu - 52 tisoč evrov. Skupaj bo občina letos za popuste za predšolsko vzgojo namenila 86 tisoč evrov. Župan poudarja, da je vrtec največji proračunski porabnik, občina je za predšolsko vzgojo pred štirimi leti namenila slabih 400 tisoč evrov, danes 1. 300 tisoč evrov, naslednje leto pa zaradi novega oddelka še več.

Vsem svetnikom takšna razlaga ni bila najbolj všeč, a več o razpravi v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Povedati še velja, da so svetniki na zadnji seji sprejeli sklep glede poletnega začasnega izpisa otrok iz vrtca, ki velja od 1. julija do 31. avgusta. Starši plačajo rezervacijo v višini 50 odstotkov zneska, razliko 50 odstotkov pa krije Občina Šentjernej. Proračun bo zato obremenjen za dodatnih sedem tisočakov,

