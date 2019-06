Začela se je mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2019

3.6.2019 | 10:20

Pozdrav udeležencem mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2019 (Foto:J. K.)

Odprtje vaje - pogled na prireditveni oder (Foto: J. K.)

Na dnevu odprtih vrat Vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so si obiskovalci ogledovali vojaško opremo. (Foto: J. K.)

Cerklje ob Krki - Včeraj so na letališču Cerklje ob Krki slovesno začeli sedemdnevno mednarodno vojaško vajo Jadranski udar 2019 (angl. Adriatic Strike), na kateri Slovenska vojska že osmo leto zapovrstjo v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori vojaškega letalstva organizira usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev. Slovesnosti, ki so jo pripravili ob dnevu odprtih vrat cerkljanske vojašnice Jerneja Molana, so se udeležili med drugimi namestnik poveljnika sil Slovenske vojske brigadir Franc Koračin in predstavniki lokalnih skupnosti.

Udeležence vaje in obiskovalce je nagovoril vodja vaje polkovnik Bojan Brecelj, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva.

Program prireditve, ki ga je povezovala Jasmina Spahalić, sta kulturno obarvala kvintet orkestra Slovenske vojske in glasbena skupina Mjav.

Na vaji sodeluje okoli 700 udeležencev, od tega približno 350 pripadnikov iz 25 zavezniških in partnerskih držav, in sicer Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Danske, Estonije, Francije, Hrvaške, Irske, Italije, Kanade, Latvije, Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Severne Makedonije, Slovaške, Španije, Turčije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.

Usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev poteka na novem simulatorju na letališču v Cerkljah ob Krki, na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni, na katerem bodo letalniki, minometi, tanki in topovi zagotavljali ognjeno podporo, na območjih občin Radeče, Novo mesto, Vipava ter na širšem območju Kamniško-Savinjskih Alp, kjer bodo letalniki samo simulirali letalsko podporo.

Letalniki v podporo usposabljanju kontrolorjev združenih ognjev vzletajo z letališč v Cerkljah ob Krki in na Brniku, zavezniška letala hrvaški Pilatus PC-9, italijanska AMX in Tornado ter madžarski SAAB JAS 39 Gripen pa vajo podpirajo z matičnih letališč.

Večji del vaje bo vse dni potekal v vidnem delu dneva, vse dejavnosti na terenu bodo končali do 23. ure. Na območjih usposabljanja pričakujejo povečan hrup zaradi preletov letalnikov. Nad območjem, kjer bo potekala vaja, bodo zaradi varnosti začasno zaprli zračni prostor, in sicer med 9. in 12., 14. in 18. ter 21. in 23. uro.

Dejavnosti na terenu izvajajo po vnaprej določenem scenariju. Na terenu ni veliko vojakov in vojaških vozil, vojaki uporabljajo manevrsko strelivo, in to čim manj, z vozili se premikajo po javnih cestah in utrjenih gozdnih poteh. Na posamezni delovni točki je od 20 do 30 vojakov na dan. Tako si si organizatorji usposabljanja prizadevajo, da bi vaja čim manj motila prebivalce, je sporočil predstavnik Slovenske vojske na letališču Cerklje ob Krki Jani Krošelj.

M. L., foto: J. K.

Galerija