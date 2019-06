Kje imajo najlepšega in kje največjega?

3.6.2019 | 13:55

Predstavniki treh prvouvrščenih

Kočevje - V številnih vaseh od Jasnice do Predgrada postavljajo mlaje in s tem ohranjajo tradicijo, ki je na slovenskih tleh stara približno sto let. Tej so kot simbol delavske pokončnosti letos svoj ponos kazali v kar 21 krajih z gozdom pokrite občine in so poleg kurjenja kresov na predvečer praznika dela najbolj ohranjen običaj, tako kot tudi na Slovenskem. Že deveto leto pa jih sredi maja posebna komisija Turističnega društva Kočevje, ki razpisuje natečaj za najlepši mlaj, tudi ocenjuje.

»Nekoč so vasi med seboj tekmovale, katera bo imela lepši in višji mlaj, domači fantje pa so jih celo ponekod stražili, da jih ne bi ponoči od zavisti odstranili ali celo požgali. Sklenili smo, da to navado spodbudimo z ocenjevanjem, na katerega se je letos prijavilo šest krajev, čeprav si je tričlanska komisija ogledala vseh 21 mlajev,« je ob razglasitvi dejala Darja Delač Felda, predsednica Turističnega društva Kočevje.

Roman Križman, Vesna Jerbič Perko in Majda Grgorič so pri ocenjevanju v ospredje izpostavili višino mlaja, simetrijo in košatost vrhnjega dela, obeljenost debla, okrasitev (venec, zastava, girlanda), umestitev v podlago (kako je urejen podstavek, kjer je mlaj pritrjen v tla), enovitost (ali je mlaj v enem kosu), umeščenost v okolje, splošen vtis, izvirnost, dovoljenje za posek.

Trije mlaji so izstopali in vasi zaznamovali z opaznostjo od daleč. Seštevek točkovanja je na prvo mesto postavil mlaj v Dolnji Brigi, v Livoldu so žareli od zadovoljstva z drugim, v Dolgi vasi, sicer vrsto let najboljši, pa s tretjim mestom.

»Postavitve mlaja smo se lotili skoraj vsi. Kaže izvirnost od tal do vrha, s poslikanimi zastavami, ki je delo akademske slikarke Aprilije Lužar, z grobom in krošnjo. Uporabili smo reciklirano, lani podrto smrekovo deblo. Sicer je naša vas v vsem pravljična, podobo ji kroji le devet prebivalcev,« zadovoljstva ob prevzemu priznanja ni skrivala Stanka Kep. Predvsem priprave in postavljanje mlaja zagotovo pripomorejo k spodbujanju druženja in kreativnosti prebivalcev vaških in krajevnih skupnosti. Tudi v Predgradu, kjer so mlaj znova pri tamkajšnjem zadružnem domu postavili po 17 letih.

»Jaz in sosed Jan Kastelic sva prekinila 'post'. Ni bilo lahko, a se je trud, ne glede na uvrstitev, poplačal,« je dejal David Kapš. Komisija je pohvalila vse mlaje, še posebej tistega v Štalcerjih. Okrašen je z lovskimi motivi in živalmi.

M. Glavonjić