Odpadke s pogorišča v Zalogu bo odpeljal Kostak

3.6.2019 | 15:00

Del odpadkov na pogorišču podružnice podjetja Ekositemi v Zalogu marca letos (Foto: M. M.)

Zalog, Ljubljana - Odpadke iz pogorišča predlani pogorele podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži bo po poročanju STA odpeljalo krško podjetje Kostak. Kot so sporočili iz okoljskega ministrstva, mora Kostak, ki je edini oddal ponudbo za izvedbo javnega naročila, z odvozom odpadkov in oddajo odpadkov v obdelavo končati v treh mesecih od podpisa pogodbe oziroma od pridobitve soglasja za čezmejno pošiljanje odpadkov.

Inšpektorat za okolje in prostor je namreč danes za prevzem, prevoz in obdelavo do 7500 ton mešanice materialov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov, ki so ostali po požaru družbi Ekosistemi, izbral družbo Kostak. Odpadki so deloma v kupih v razsutem stanju, deloma v balah, nekateri so deloma ožgani, so zapisali na ministrstvu. Gre za gorljive materiale iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov.

Po navedbah STA mora krško podjetje s pogorišča odstraniti celotno količino odpadkov in jo v obdelavo oddati v obrat za obdelavo in vmesno predobdelavo, saj so ti glede na izdelano oceno odpadka primerni za energetsko izrabo po predobdelavi, so še zapisali na ministrstvu.

M. Ž.