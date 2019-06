Pumovci predali rabljene računalnike Rdečemu križu

Predali so 18 rabljenih računalnikov. (Foto: RIC Novo mesto)

Novo mesto - Udeleženci programa Projektno učenje mladih odraslih (PUM-O) iz RIC-a Novo mesto so danes v okviru Evropskega tedna za trajnostni razvoj predali novomeškemu območnemu združenju Rdečega križa 18 rabljenih računalnikov. Računalnike so udeleženci omenjenega programa v dolgih deževnih pomladanskih mesecih popravljali in programsko nadgrajevali, so sporočili iz RIC-a.

Ob predaji računalnikov sta Pumovce sprejeli Barbara Ozimek, sekretarka območnega združenja in njegova predsednica Vesna Dular. Predstavili sta jim delovanje Rdečega križa in povedali, da bodo računalniki že v juniju dobili nove lastnike.

M. Ž.