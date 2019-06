Z avtoceste v ograjo

3.6.2019 | 18:15

Foto: Arhiv DL

Na dolenjski avtocesti pred priključkom Mirna Peč je malo po deseti uri kombinirano vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v obcestno ograjo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanemu vozniku nudili prvo pomoč in ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje in GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

Ujeta v dvigalu

V naselju heroja Maroka v Sevnici do malo pred deseto uro gasilci PGD Sevnica rešili ujeto osebo iz dvigala večstanovanjske stavbe.

M. Ž.