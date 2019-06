Desetletji v znamenju Sandija Papeža in kolesa

3.6.2019 | 19:30

Slavko Matko (tretji z leve) je sprejel posebej zase in posebej za društvo priznanje Adrie Mobil, ki sta mu ga izročila Mojca Novak in Bogdan Fink (desno). (Foto: M. L.)

Župan Gregor Macedoni, Slavko Matko in Sandi Papež (z leve) (Foto: M. L.)

Janko Hrovat (levo) je med uspešnimi kolesarji na dirkah v Gabrju tokrat nagovoril tudi domačina Tomaža Noseta (desno) (Foto: M. L.)

Nekaj članov godbe (Foto: M. L.)

Gabrje - Kolesarsko društvo Papež-Podgorje je ob koncu tedna slovesno zaznamovalo 20-letnico delovanja. Na prireditvi v Gabrju sta zbrane nagovorila Slavko Matko, predsednik društva, in župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. »Sandija Papeža smo vzeli za svojega – za Gabrčana,« je dejal Matko in tako tudi sporočil, da so številni domačini na širšem območju ponosni na nadvse uspešnega kolesarja, nekdanjega vrhunskega tekmovalca, Sandija Papeža.

Po županovih besedah delovanje Kolesarskega društva Papež-Podgorje in organizatorjev kolesarskih prireditev v Gabrju pripomorejo k temu, da je Novo mesto tako uspešno v kolesarstvu. »Verjamem, da Gabrje v kolesarstvu še ni reklo zadnje besede,« je dejal Macedoni.

Na prireditvi, ki jo je vodil Lojze Bojanc, je novomeški Kolesarski klub Adria Mobil podelil priznanje Kolesarskemu društvu Papež – Podgorje in predsedniku Slavku Matku; odličji sta izročila predstavnika kluba predsednica Mojca Novak in direktor Bogdan Fink. Priznanje društvu je predsedniku Matku izročil tudi župan Gregor Macedoni v imenu Mestne občine Novo mesto.

V začetku so predvajali kratek film o kolesarskih prireditvah v Gabrju, avtorja Saša Barantina, v uradnem delu programa so Mešani pevski zbor Revoz, domača Podgurska godba in harmonikarsko kitarska zasedba poskrbeli za glasbo.

Dvajsetletnico društva so pospremili z biltenom. Ta med drugim kratko predstavlja predsednika Slavka Matka in z zapisi o Sandiju Papežu, Janezu Jagodicu in Franciju Zrimšku daje vpogled v svet tekmovalnega kolesarstva in trenerskega dela. Prinaša tudi nagovore župana Gregorja Macedonija, že omenjene predsednice Mojce Novak in znane novomeške podjetnice Marte Medle.

Janko Hrovat je v bilten poznavalsko prispeval natančno statistiko o kolesarskih dirkah od leta 1999 do 2018. S tako zbranimi podatki je bilten lahko pomemben vir tudi za preučevanje slovenskega kolesarstva, ne samo kolesarstva v Gabrju, kjer je doma uspešni tekmovalec Tomaž Nose.

Z biltenom poudarjajo, da se v izvedbo vsakokratnih kolesarskih dirk v Gabrju vključujejo številna društva iz Gabrja ter sosednjih vasi Suhadol in Brusnice. Nepogrešljivi pri tem so tudi redarji. In v biltenu so se posebej poklonili enemu od redarjev, to je Slavko Bogolin, ki mu je Janko Hrovat posvetil stvarno, čeprav hudomušno pesem Rumeni redar.

M. L.

