Zgodba o industrijski Metliki

4.6.2019 | 08:00

Na obisku podjetja Beti

Pred trgovino Komet

V trgovini Konfekcije Julija

Delovni sestanek študentov

Metlika - Študentje in študentke štirih različnih fakultet so se skupaj z mentoricami marca lotili projekta, ki želi spodbuditi turistični razvoj Bele krajine. Začeli so pisati Zgodbo o industrijski Metliki.

Kot so pojasnili na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru želijo s projektom turistom in obiskovalcem predstaviti kraj, ki je nekdaj slovel po tekstilni industriji tudi izven meja Slovenije. »Danes tekstilna industrija v Metliki deluje v manjšem obsegu, vendar pa obstajajo dobre možnosti za predstavitev tekstilne industrije turistom, ki pridejo v Belo krajino. Prav tako sama pokrajina stremi k svojem razvoju in je usmerjana k trajnemu delovanju,« so poudarili.

Pri projektu sodelujejo študenti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, ki je tudi nosilka projekta, ter študenti Fakultete za družbene vede, Fakultete za arhitekturo in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, kot strokovni partner pa sodeluje zavod Allium, katerega ena izmed dejavnosti je pomoč ranljivim skupinam.

Da bi študentje dobili boljši vpogled v samo tekstilno industrijo in si jasno začrtali cilje, so se odpravili v Metliko ter si ogledali tovarne in trgovine, kjer proizvajajo in prodajajo tekstilne izdelke. Obiskali so tovarno Beti, kjer jih je sprejela direktorica Maja Čibej, zaposleni pa so predstavili samo podjetje in njegovo delovanje, nato pa so študentom razkazali tudi proizvodnjo preje. Ogled so nadaljevali v trgovini Komet, proizvodnji Pletise in v trgovini Konfekcije Julija, ki proizvaja tudi pod blagovno znamko Beti.

Sam projekt je zastavljen tako, da bi v svoje delovanje vključeval ljudi z manj priložnostmi. Študenti izpostavljajo, da je zelo pomembno, da je turistični produkt, ki ga bodo zasnovali, nekaj, kar je del celotne lokalne skupnosti, zato so pri nastanku sodelovali s številnimi akterji na področju turizma v Metliki, kot so občina, Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, Belokranjski muzej, KUD Plac …, so na Fakulteti za turizem navedli v sporočilu za javnost.

Projekt deluje v okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem-Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«. Celoten naziv projekta pa je Zgodba o industrijski Metliki: Oblikovanje inovativnih turističnih produktov: industrijski turizem, revitalizacija in trajnost, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

M. Ž., Foto: Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru