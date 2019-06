Občina Šentrupert praznuje: Letos podelili dve priznanji

4.6.2019 | 09:05

Z leve proti desni: šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec, predsednik Čebelarskega društva Šentrupert Gregor Tratar, Jože Bučar in predsednica odbora za priznanje Andreja Žago.

Prireditev so s svojim nastopom popestrili člani kvarteta Strmole.

Šentrupert - »Letos prvič obeležujemo občinski praznik v novem obdobju, v katerem bo naš skupni cilj sanacija financ in zagon investicij na vseh področjih. Čaka nas veliko izzivov, vendar s skupnimi močmi zmoremo,« je včeraj na slavnostni prireditvi ob prazniku občine dejal župan Andrej Martin Kostelec, ki je ob tej priložnosti podelil tudi občinska priznanja.

Za dolgoletno razvijanje ljubezni do pohodništva pri vseh generacijah, spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa in odgovornega odnosa do narave je priznanje občine prejel Jože Bučar, aktiven planinski vodnik Planinskega društva Polet Šentrupert in vodja pohodniške sekcije v šentrupertskem društvu upokojencev, ki je v zadnjem desetletju organiziral več kot 120 pohodov doma in v tujini. Kot je povedal, mu priznanje veliko pomeni in vesel je, da je bilo njegovo delo opaženo. »Zahteva veliko odgovornosti in odrekanja, vendar ko na izletu vidiš srečne ljudi, je ves trud poplačan. Upam, da bo tako tudi v prihodnje,« je dejal po prejemu nagrade.

Listino občine pa so ob 100-letnici delovanja podelili Čebelarskemu društvu Šentrupert za ohranjanje čebelarske tradicije v kraju ter za medgeneracijski prenos znanja in skrbi za čisto okolje. Po priznanje je prišel predsednik društva Gregor Tratar, ki je dejal, da je to zanje posebna čast. Društvo povezuje okoli 30 čebelarjev pretežno iz domače občine, nekaj pa jih je tudi iz sosednje Mirne. Že vrsto let skrbijo za čebele, kar je po njegovih besedah čedalje težje.

Župan je v svojem govoru osvetlil nekatere probleme, s katerimi se soočajo v zadnjem času. Po prevzemu vodstva je kmalu ugotovil, da je finančno stanje občine vse prej kot rožnato. »Veliko reči bo zaradi zadev iz preteklosti potrebno popraviti, da začnemo uresničevat zastavljene cilje. Največ ljudi, ki me ustavlja, se pritožuje nad slabimi cestami. Nekaj jih bomo uredili že v tem, druge v naslednjih letih, odvisno od naših zmožnosti.«

Župan je tudi izpostavil trenutno kadrovsko stisko na občini, saj je kar pet sodelavcev dalo odpoved. V naslednjih tednih bo treba najti ustrezne zamenjave, da bo delo na občini nemoteno potekalo naprej, pravi. Vse skupaj je pozval, da v teh težkih časih stopijo skupaj in pogumno naprej. »Le tako bomo občino popeljali v lepši in boljši jutri.«

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija