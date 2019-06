Razstrelili sedem bomb

4.6.2019 | 07:00

Nevarni ostanki v rokah pirotehnika (foto: arhiv lokalno.si)

Včeraj ob 16.29 uri sta v naselju Bukovje, občina Brežice, trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, očistili vozišče in odstranili skalo. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 17.53 so v kraju Željne, občina Kočevje, naleteli na sedem ročnih bomb. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnim sredstvi so nevarne najdbe uničili na kraju samem. Gasilci PGD Kočevje in NMP Ribnica so bili na kraju zaradi varnosti.

Gorel zabojnik

Ob 21.10 je na Foersterjevi ulici v Novem mestu gorel komunalni zabojnik. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 8:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA ČRNOMELJ;

- 10:00 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELEKTRO ČRNOMELJ;

- od 12:00 do 13:30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KOČEVJE pri Črnomlju.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS, izvod Vikendi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP CENTER ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP PODPEČ;

- od 8:30 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZGORNJI CEROVEC;

- od 10:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC;

- od 11:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŠKA GORA;

- od 12:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRIČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Praprotno izvod Gorelce Log med 8:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Bočje Gaj izvod Stari Grad levo med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.