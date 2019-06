Plavalčkov miting in Plavalčkov festival

4.6.2019 | 14:15

ŠD Plavalček (Foto: arhiv ŠD Plavalček)

Štafeta je prinesla srebro Velenjčanom. (Foto: arhiv ŠD Plavalček)

Dogajanju se je pridružila tudi Barska muha (Foto: arhiv ŠD Plavalček)

Brestanica - Športno društvo Plavalček iz Leskovca pri Krškem je na bazenu Brestanica organiziralo nedavno že 6. mednarodni Plavalčkov miting v plavanju za invalide. Miting so pripravili v okviru krškega občinskega praznika in tako je zbrane pozdravila podžupanja občine Krško Ana Nuša Somrak.

Tekmovali so športniki invalidi iz Slovenije, Hrvaške in Bosne in skupno desetih klubov. Predstavili so se tudi najmlajši Plavalčki invalidi, ki so razdaljo 50 metrov preplavali s plavalnim pripomočkom, in tudi kategorizirani plavalci z mednarodno tekmovalno licenco.

Od članov Športnega društva Plavalček je Maj Režman dosege prva mesta na 50, 100 in 200 metrov prsno, Ivan Lesnika je osvojil 3. mesto na 50 metrov prsno.

Plavalci so tekmovali tudi v štafeti mix 4 x 50 metrov prosto in dosegli naslednje rezultate: 1. mesto ekipa združeni klubi Croatia, 2. mesto PK Velenje in 3. mesto domača ekipa, ŠD Plavalček.

V popoldanskem času pa je ob 16. uri potekal še Plavalčkov festival, kjer so nastopili otroci s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Glasbeno šolo Krško, oddelek s posebnimi potrebami. Po njihovem nastopu je stvari v svoje roke prevzel prevzel band Barska Muha iz Novega mesta.

Veseli smo, da obe prireditvi pridobivata na ugledu in da je vsako leto boljši odziv, je v imenu Športnega društva Plavalček sporočila Tatjana Lapuh.

M. L.

