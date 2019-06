Znan nabor predlogov za glasovanje v okviru participativnega proračuna

4.6.2019 | 15:30

Krško (Foto: Občina Krško)

Krško - Od jutri pa do srede, 12. junija, bodo občanke in občani občine Krško lahko glasovali za projekte v okviru participativnega proračuna za leto 2020. Potem ko so prejeli 50 različnih predlogov občanov za različna območja, jih je naprej pregledala občinska uprava, dokončno pa je o tem presodila komisija za izvedbo participativnega proračuna. Na glasovanje se je v skladu s kriteriji in merili uvrstilo skupno 26 projektnih predlogov v sedmih območjih, so sporočili iz krške občine.

Glasovanje o projektih, ki jih je predlagala komisija, bo jutri, 5., in 12. junija med 15. in 19. uro potekalo na sedežih posameznih krajevnih skupnostih in v sprejemni pisarni Občine Krško, v tem tednu pa lahko občani glasujejo tudi preko spletne strani Občine Krško. Izglasovane projekte bodo nato v potrditev predlagali občinskemu svetu za proračunsko leto 2020, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Seznam predlogov, za katere lahko občani glasujejo, je v priponki.

M. Ž.