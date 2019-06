Skriti kotički Knobleharjeve občine

4.6.2019 | 10:15

Fotografska razstava mladih metelkarjev o Knobleharjevi občini je na ogled v prostorih osnovne šole.

Škocjan - Skriti kotički Knobleharje občine je naslov fotografske razstave, ki so jo v Knobleharjevem letu pripravili v prostorih OŠ Frana Metelka Škocjan.

Na razstavi, ki je nastala v sodelovanju z Razvojno-izobraževalnim centrom Novo mesto, Večgeneracijskim centrom Skupaj - to je organiziralo fotografski tečaj pod mentorstvom Ajde Zorko - so na ogled fotografije metelkarjev, ki so prispele na natečaj. Razpisani sta bili dve temi: Knobleharjev spomenik, ki so ga velikemu rojaku Škocjančani že pred leti postavili sredi Škocjana, in skriti kotički občine. Pobudo je dala vodja Večgeneracijskega centra Skupaj Gabi Ogulin Počrvina.

Strokovna žirija je skrbno pregledala prispele fotografije in enotno mnenje je bilo, da je tematika natečaja izpolnila pričakovanja, izbrani motivi so bili pestri: lepota narave, kulturne znamenitosti, marsikatera fotografija ima tudi simbolno sporočilnost. Nekaterih dobrih idej in izvirnih motivov avtorjem ni uspelo tehnično, fotografsko kakovostno realizirati, a sporočilo je vseeno jasno.

Na razstavi so predstavili vse prispele fotografije, štiri pa so nagradili. To so: fotografija kipa Ignacija Knobleharja in župnijske cerkve svetega Kancijana Hane Zupet, fotografijo Nine Kos, na kateri je v objektiv ujela odsev Knobleharjevega spomenika na vodni gladini; fotografijo narave, in sicer s soncem obsijanega drevesa Tereze Zupet ter panoramsko fotografijo Knobleharjevega parka Mihe Tonija Bobiča.

Nagrade so na otvoritvi razstave podelili ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin, vodja Večgeneracijskega centra Skupaj Gabi Ogulin Počrvina in župan Jože Kapler.

V kulturnem programu je med drugim Ana Marija Globevnik recitirala himno v čast Knobeharju, ki jo je napisala devetošolka Julija Srpčič.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija