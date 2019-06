V Posavju podelili priznanja za inovacije

4.6.2019 | 13:00

Skupinska fotografija po podelitvi priznanj na gradu Rajhenburg

Brestanica - GZS Posavska gospodarska zbornica je včeraj na gradu Rajhenburg že šestnajstič podelila regionalna priznanja najbolj inovativnim – tokrat jim je namenila dve zlati, šest srebrnih in osem bronastih priznanj. Komisija pod vodstvom doc. dr. Tomaža Žagarja je ocenila šestnajst inovacij, ki jih je na razpis prijavilo 14 podjetij in skoraj 50 inovatorjev.

Komisija je odločila, da se bodo za nacionalna priznanja letos potegovale štiri inovacije iz Posavja: odlepljive tapete (Muflon Radeče), visoko učinkovit venturijev element za uporabo v farmaciji in procesni industriji (Numip, PE Krško), imitacija patinirane starane medenine (Stilles Sevnica) in avtonomna kontrola ustreznosti izdelka STV Schubstange (TPV, PE Brežice). Za posebno priznanje za sodelovanje med gospodarstvom in raziskovalno ustanovo se bo potegovala optimizacija hladilnega sistema plinske turbine (TEB Brestanica).

Zlato priznanje za odlepljive tapete si je prislužila ekipa inovatorjev iz Muflona (Barbara Sušin, Irena Kampuš, Matjaž Verdev, Nataša Plauc). Gre za drugačne tapete, kot jih poznamo na trgu, kjer je večina tapet v roli (0,5 x 5 m), lepilo pa mora uporabnik sam nanesti pred lepljenjem. Muflonove nove modularne tapete v velikosti 30 x 30 cm bodo potrošniku omogočale, da si bo iz predhodno odtisnjenih oblikovnih rešitev (gradnikov) lahko sam kreiral oblikovno rešitev za svojo stene in jo celo s prerazporejanjem gradnikov po določenem času spremenil. Tapete so izdelane iz posebnega materiala, ki omogoča dihanje tapet, dimenzionalno stabilnost ter enostavno odstranjevanje in ponovno uporabo.

Matej Pleterski, Domen Zorko in Žiga Jeraj iz poslovne enote Numipa so si prislužili zlato priznanje za visoko učinkovit venturijev cevni element za uporabo v farmaciji in procesni industriji. Inovacija omogoča cenejšo in tehnično manj zahtevno rešitev priprave odjemnega mesta predvsem pri razvodih purificiranih fluidov, saj je njegova vloga generiranje diferenčnega tlaka ter posledično prisilna cirkulacija fluida v obvodu s hitrostmi, ki zagotavljajo turbulenten tok. Inovacija rešuje problematiko trenutno razpoložljivih venturijevih (t. i. Dynaflux) elementov, ki dosegajo izredno skromne karakteristike. V primerjavi s konkurenčnimi produkti generira diferenčne tlake ter hitrosti v obvodih višje za faktor 5 in več.

V podjetju DS Smith Slovenija (inovatorji: Peter Vovk, Alenka Knez, Miha Krnc, Boštjan Martini, Marijan Krištofič) so našli embalažno rešitve za pošiljanje po pošti z zatržnimi in zapiralnimi trakovi; v podjetju GEN (Bojan Urek, Rene Jeromel, Matjaž Marjetič, Franc Krejan, Joško Špelko) so izdelali simulator CV GEN; v Ino Brežice (Janez Florjančič) univerzalni teleskopski nosilec Teleflex, v NEK (Danijel Špiler) nadgradnjo simulatorja z uporabo virtualizacijske tehnologije, v Stillesu (razvojna skupina podjetja) so se domislili, kako imitirati patinirano starano medenino, in v poslovni enoti TPV Brežice (inovatorji Mišo Pereško, Veljko Goleš, Uroš Brinc, Domen Murn) poskrbeli za avtonomno kontrolo ustreznosti izdelka STV Schubstange. Ta skupina inovacij si je prislužila srebrna priznanja, zadnji dve pa tudi uvrstitev v nacionalni izbor.

Bronasta priznanja so prejele inovacije, kot so: reciklirana večnamenska torba, narejena iz oglasnega transparenta; naprava za samooskrbo na večstanovanjskem objektu; akcija za spodbujanje uporabe pralnih pleničk, spletna platforma za upravljanje procesov šahovske zveze; integrirano načrtovanje znotraj obstoječih tehnoloških sistemov; visoko odporna mat površinska zaščita; optimizacija hladilnega sistema plinske turbine ter izdelava in vgradnja pametnega izmetala NOK kosov na orodju za preoblikovanje pločevine.

B. Dušič Gornik, foto: N. Rovan

