Čelno trčil v nasproti vozeče vozilo

4.6.2019 | 11:40

Foto: Arhiv DL

Policisti so bili v soboto nekaj po 18. uri obveščeni o prometni nesreči pri Starih Žagah. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 19-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 37-letni voznik. Oba udeleženca sta se v nesreči hudo poškodovala in sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v bolnišnico.

Poškodovanega traktorista s helikopterjem odpeljali v klinični center

Sevniški policisti so bili v nedeljo okoli 11. ure obveščeni, da se je v Orešju nad Sevnico pri vožnji s traktorjem hudo poškodoval moški. Opravili so ogled in ugotovili, da je 85-letni moški s kmetijskim traktorjem vozil po brežini navzdol in se z vozilom prevrnil. Hudo poškodovanega traktorista so s helikopterjem odpeljali v klinični center. Policisti bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Pijan in brez vozniške trčil v brežino

V noči na nedeljo so črnomaljski policisti med kontrolo prometa ustavljali voznika osebnega avtomobila. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste ter trčil v brežino. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,93 miligramov alkohola. Avtomobil so policisti zasegli in kršitelja odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Jedel bo

V kraju Oštrc je med 25. in 31. majem nekdo vlomil v brunarico in odnesel živila. Lastnik je oškodovan za 300 evrov.

Ukradel nakit, vreden okoli 10.000 evrov

V Novem mestu je v petek popoldne nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je nakit in lastnike oškodoval za okoli 10.000 evrov.

Vlomili v hišo, a odnesli ničesar

Med 25. majem in soboto je v Dolenjskih Toplicah nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

V Šmarjeških Toplicah je v nedeljo dopoldne neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Ukradel Audi A6

Z dvorišča stanovanjske hiše v okolici Novega mesta je v noči na ponedeljek nekdo ukradel osebni avtomobil Audi A6, srebrne barve, registrskih oznak NM S7-207. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

Vlomil v gozdarsko kočo

V okolici Dolenjskih Toplic je med 26. majem in včerajšnjim dnem neznanec vlomil v gozdarsko kočo. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za 150 evrov škode.

Skrivali so se v tovornjakih in na vlakih

Na mejni prehod Obrežje je v petek na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila makedonskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila ter v tovornem delu našli sedem državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Prav tako v tovornem vozilu makedonskih registrskih oznak včeraj v tovornem delu našli štiri državljane Afganistana.

Policisti PMP Dobova so v vagonu tovornega vlaka našli državljana Palestine, ki se je skušal izogniti mejni kontroli.

Na vlaku, ki je iz Madžarske vozil žito, pa so izsledili državljana Pakistana, ki se je prav tako skušal izogniti mejni kontroli.

Včeraj so na podvozju tovornega vlaka, ki je iz Srbije prevažal pločevino, našli še državljana Sirije.

Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 27 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med petkom in današnjim dnem na območju krajev Cirnik, Drašiči, Želebej, Metlika, Slamna vas, Velika Dolina, Oštrc, Špeharji, Dobindol, Stara Lipa in Dragatuš izsledili in prijeli 27 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, in sicer sedem državljanov Pakistana, štiri državljane Maroka, po dva državljana Irana, Srbije in Indije, osem državljanov Alžirije, državljana Iraka in državljana Kosova.

