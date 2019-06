Na taboru letos osem umetnikov iz sedmih držav

4.6.2019 | 18:20

Slikarka Irena Polanec in prof. dr. Ludvik Toplak v trebanjski galeriji.

Trebnje - Galerija likovnih samorastnikov Trebnje se med ljubitelji kulture vse bolj uveljavlja kot prostor prepletanja glasbene in likovne umetnosti, prostor druženja ob nabiranju novih znanj, prostor ustvarjanja edinstvenih spominov. Poleg stalne razstave samorastniških del je trenutno na ogled razstava Pisma Evi mednarodno uveljavljene slikarke Irene Polanec, ki so si jo med drugim ogledali minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, hrvaška pevka Tereza Kesovija in številni drugi.

Letošnji sodelujoči na taboru

V tem edinstvenem in navdihujočem okolju bo v prihodnjih dneh, od 8. junija do 15. junija ustvarjalo osem umetnikov iz sedmih držav, ki jih je za sodelovanje na že 52. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov v Trebnjem izbral strokovni svet galerije.

Tabor bodo slovesno odprli to soboto, 8. junija, ob 18. uri. Kulturni program bo sooblikovala Glasbena šola Trebnje, na taboru pa bodo sodelovali umetniki: Vlasta A. Gottstein (Slovenija/Nemčija), Marion Alexandre (Francija), Samaneh Atef Derakhshan (Iran), Tomaž Hartman (Slovenija), Franjo Klopotan (Hrvaška), Sandrine Lepelletier (Francija), Martin Pap (Srbija) in Giuliano Zoppi (Italija).

L. Markelj, foto: A.S. Lamovšek,GS Trebnje

