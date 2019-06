Nova predstava v areni zvezd

5.6.2019 | 09:00

Na startu (Foto: M. L.)

Po prevoženih krogih - medalje in spominska fotografija (Foto: M. L.)

Sandi Papež (desno) je pozorno spremljal potek dirke. (Foto: M. L.)

Predsednik Kolesarskega kluba Papež Podgorje Slavko Matko (levo) in Janko Hrovat (Foto: M. L.)

Gabrje - V organizaciji Kolesarskega društva Papež Podgorje je Gabrje ob koncu tedna spet živelo povsem v znamenju kolesarstva. Z nedeljskim državnim prvenstvom je potrdilo bogato tradicijo tovrstnih kolesarskih prireditev. Dirka je bila tudi dobro nadaljevanje praznovanja ob 20-letnici Kolesarskega društva Papež Podgorje, s katerim so v petek začeli bogat športni konec tedna.

Kolesarsko društvo Papež Podgorje je tokrat organiziralo v Gabrju državno prvenstvo za dečke in deklice ter za pokal Slovenije za mlajše mladinke ter tekmovanje za pokal Slovenije za amaterske cestne kolesarje.

Nekateri rezultati: dečki A: 1. Marcel Skok (Sloga 1902 Idrija), 2. Žak Eržen (Adria Mobil), 3. Jan Lesnik (Kranj) itd. Dečki B: 1. Sven Aleksander Mernik (KD Knežjega mesta Celje, 2. Erazem Valjavec (Kranj), 3. Jakob Omerzel (Adria Mobil), itd. Dečki C: 1. Aljaž Avsec, 2. Tim Mervar, 3. Žiga Jakše (vsi Adria Mobil) itd.

Kot je zapisal Janko Hrovat v biltenu, ki so ga izdali ob omenjeni 20-letnici društva, je zgodovino državnih prvenstev v Republiki Sloveniji opazno zaznamovalo tudi Gabrje s Kolesarskim društvom Papež Podgorje, ki ima sedež v Gabrju. »u so se odvijali boji za vsakoletne državne prvake med kolesarji in kolesarkami v več kategorijah. Najmlajši kolesarji dečki in deklice A, B, C in mlajše mladinke se tu potegujejo za majice slovenskih prvakov neprekinjeno od leta 2015 pa vse do leta 2018,« je zapisal Janko Hrovat. Tudi letos je klub izvedel, kot rečeno, državno prvenstvo, in to že petič zapored.

Gabrje je skupaj s Ptujem na prvem mestu po številu izvedenih državnih prvenstev članov in mladincev. Od 28 prvenstev v samostojni Sloveniji od leta 1991, smo jih Gabrčani gostili kar 6. Tu so slavili tudi kolesarji, ki nekaj pomenijo v svetovnem merilu – Matej Mugerli, Jure Golčer, Tomaž Nose, Tadej Valjavec, Igor Kranjec, Andrej Hauptman, Grega Bole, Luka Pibernik, tu je pred petimi leti med mlajšimi mladinci zmagal današnji veliki up in talent svetovnega formata Tadej Pogačar. Vsa prvenstva so bila po odmevnosti in oceni medijev, gostov in tudi kolesarjev vedno vrhunsko organizirana,« je zapisal Janko Hrovat.

Nedeljska dirka s tako podlago je potekala večinoma v sončnem vremenu, kratkotrajni dež ni občutno spremenil tekmovalnih možnosti na 4,9 kilometrov dolgem krogu na trasi Gabrje-Hrušica-Gabrje.

Na startu in cilju v Gabrju na nekoliko spremenjenem prostoru sredi vasi je dogajanje spremljalo kar precej obiskovalcev, ti so bili tudi ob progi. DJ Long pa je skrbel za ustrezno glasbeno podporo dogajanju.

M. L.

