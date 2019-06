Voda zalila 600 kv. metrov OŠ Podzemelj

5.6.2019 | 07:00

OŠ Podzemelj; slika je iz arhiva

Sinoči ob 19.22 uri je v Osnovni šoli v Podzemlju, občina Metlika, meteorna voda zalila spodnje prostore na površini okoli 600 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Metlika in Podzemelj so iz prostorov prečrpali okoli štiri kubične metre vode.

Gorela paleta

Davi ob 3.22 je ob Trgu zbora odposlancev v Kočevju ob reki Rinži gorela paleta. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 9.30 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIKONJSKA VAS;

- od 11.00 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE 1;

- od 12.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TONOSA ADLEŠIČI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, izvod Levo.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 1;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 12.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK, na izvodu ČEŠNJEVEK VIKENDI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Šutna in Šutenski Vrh med 8. in 9.30 uro, na območju TP postaj Mladje, Dol, Bočje gaj, Brlog, Hrastek, Brezje Gorjanci, Planina Gorjanci in Gradec Gorjanci med 8. in 13. uro in na območju TP Kostanjevica Zdravstveni dom izvod pod cesto levo med 8. in 12. uro.

M. K.