Letos prizidek, potem kuhinja

5.6.2019 | 10:10

Župan Miran Stanko in direktor Kostakovega sektorja komunale Jože Leskovar (Foto: L. P. C.)

Knjižnici napovedujejo boljšo prihodnost. (Foto: L. P. C.)

Osnovno šolo v Koprivnici so zgradili leta 1974. (Foto: L. P. C.)

Koprivnica - Župan občine Krško Miran Stanko in direktor sektorja komunale podjetja Kostak Jože Leskovar sta včeraj podpisala pogodbo za prenovo kuhinje in gradnjo prizidka osnovne šole v Koprivnici, ki so jo zgradili leta 1974.

Kot je poudaril župan, tako nadaljujejo obnovo, ki so jo v tej šoli začeli z energetsko sanacijo telovadnice in dela šolskega objekta v letu 2015. Lani so s 197.000 evri obnovili kotlovnico, pri čemer so vgradili tudi cisterno. Med letošnjimi počitnicami bodo zgradili prizidek za novo knjižnico in dve učilnici, prihodnje leto bodo preuredili in razširili kuhinjo. Vrednost teh del, se pravi druge etape naložbe, ki naj bi jo končali septembra 2020, znaša okoli 730.000 evrov. Celotno naložbo bo plačala občina.

Ravnatelj Jože Ivačič je ob podpisu pogodbe dejal, da bodo imeli z novo kuhinjo in knjižnico ter dvema novima učilnicama občutno boljše delovne možnosti, hkrati je poudaril, da je osnovna šola srce dogajanja in življenja v Koprivnici.

Krajšo slovesnost ob podpisu pogodbe sta z glasbo in pesmijo popestrili učenki Špela Kodrin in Viktorija Kukovičič, je sporočila tiskovna predstavnica krške občine Lidija Petrišič Colarič.

M. L.

