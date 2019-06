Evropski prvak Staš Skube: Ni lepšega kot sprejem v domačem kraju

5.6.2019 | 10:35

Staš Skube se je v nedeljo z makedonskim Vardarjem veselil naslova v rokometni Ligi prvakov.

V športnem parku se je zbrala množica ljudi, ki je prišla pozdravit evropskega prvaka.

Družina Skube

Stašu so čestitali številni prijatelji, sorodniki, igralci in drugi.

Trebnje - »Staš Skube, Staš Skube, Staš Skube,« je včeraj odmevalo v trebanjskem športnem parku, ko se je v domači kraj vrnil 29-letni rokometaš, ki se je pred dnevi z makedonskim Vardarjem veselil naslova v Ligi prvakov.

Sprejem za evropskega klubskega prvaka je organiziral trebanjski rokometni klub, v katerem se je Staš naučil osnov rokometne igre. Na dogodek so prišli številni prijatelji, sorodniki, ljubitelji rokometa, ob taktih godbe so zaplesale mažoretke, za presenečenje pa je zapela tudi Nina Pušlar. Stašu je čestital tudi trebanjski podžupan Jože Avguštinčič, ki je dejal, da so tudi na občini ponosni na njegov dosežek.

»Ni lepšega kot je sprejem v domačem kraju, kjer so moje korenine. Tukaj so ljudje, s katerimi sem začel in s katerimi sem dolgo časa treniral. Lepo jih je videti po toliko letih in vesel sem, da so me prišli pričakat in se poveselit z mano. To so stvari, ki mi bodo ostale v srcu do konca življenja,« je dejal Staš, za katerim so kar precej naporni dnevi.

Slavje po osvojitvi Lige prvakov se je začelo že v dvorani, nadaljevalo pred hotelom v Kölnu, vrhunec pa doživelo ob vrnitvi v Skopje. »Pričakali so nas kot heroje. Kar se dogaja v Makedoniji, ni normalno. To je bilo 150.000 ljudi od letališča do središča mesta. Šli smo v eno od gostiln in ljudje so pet ur stali pred njo ter nas gledali, kako se veselimo.«

Staš je v finalu proti Veszpremu dosegel tri gole in je prvi Trebanjce, ki je osvojil rokometno Ligo prvakov. Kot je dejal ima veliko zaslug, da se je začel ukvarjati z rokometom njegov stric Roman Šavrič, nekdanji vrhunski igralec in tudi reprezentant. Včeraj se je s Stašem veselil tudi njegov prvi trener Alojz Radelj, ki se ga takole spominja: »Imel je veliko željo po igranju rokometa. Bil je poslušen, vedel je, kaj hoče. Bil je talent, čeprav so nekateri dejali, da s tako višino ne bo veliko dosegel. Določene stvari je večkrat ponovil, da jih je izpilil do potankosti. Vesel sem, da mu je to uspelo.«

Njegove predstave z veseljem in pozorno spremljajo tudi domači. »Z avtodomom smo se odpeljali v Kölnu, kjer smo v živo spremljali finale. Cel vikend sem bil z vnukoma, kar je bilo fantastično. Tudi sina več vidim po televiziji, kot v živo,« je dejal oče Alojz in dodal, da so ga vedno podpirali, naj se ukvarja s športom. Oče je tudi ponosen, da je uspešno zaključil študij na fakulteti za šport, saj se zaveda, da kariera športnika ne traja večno.

Staš naslednjo sezono ostaja v Skopju, čeprav je bilo še nedolgo nazaj vprašanje, ali bo klub sploh še obstajal. Na vprašanje Aljaža Mlakarja, ki je povezoval program, ali ga lahko trebanjski ljubitelji rokometa še vidijo v dresu Trima Trebnje, pa je Staš odgovoril: »Ne lahko, sigurno.«

Po njegovih besedah je trebanjska rokometna šola fenomenalna. »Ni veliko sredin v Evropi, kjer se igralec lahko tako razvije. V Trebnjem imaš vse, da postaneš dober rokometaš,« je dodal Staš, ki je prepričan, da bo v prihodnje še kdo iz trebanjskega kluba osvojil Ligo prvakov.

Besedilo in fotografije: R. N.

