Na sodišču zaradi mučenja živali; Bodo ljudje sami vzeli pravico v roke?

5.6.2019 | 18:10

Oktobra bo minilo neverjetnih 21 let, odkar se je začela bitka Semičana Zemirja Begića z državo. Leta 1998 je bil uspešen podjetnik, v Semiču je imel priljubljeni lokal, Džamijo, pivovarno in devet zaposlenih. Danes nima več nič. Zakaj je propadel, koga krivi in koliko odškodnine zahteva, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Pišemo tudi o propadlem posestvu Vitacel iz Cundrovca, ki je nekoč veljalo za največji center za vzrejo in trening kasaških konj v Sloveniji. V najboljši letih je bilo na njem več kot 500 živali, a družba, ki jo vodi Jože Klemenčič, je pred desetletjem zabredla v globoke težave. Zaradi suma kaznivega dejanja mučenja živali sta pred sodnika prejšnji teden stopila direktor družbe Vitacel Jože Klemenčič in nekdanji zaposleni Franc Krošelj. Podrobnosti preberite v časopisu.

Znanemu belokranjskemu vinarju in vinogradniku Jožefu Prusu so ilegalni migranti izpred hiše ukradli kombinirano vozilo. "Vse kaže, da si bom moral po tem incidentu nabaviti orožje, ker hočem biti gospodar na svojem dvorišču," je naši novinarki med drugim omenil Prus. Kaj ji je še povedal, boste izvedeli v tiskanem Dolenjcu, ki prinaša tudi zanimive fotoreportaže, zgodbe iz naših občin in zanimivosti, ki jih najdete le v tiskani izdaji.

