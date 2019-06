Praznujte 25 let Radia Krka tudi vi!

5.6.2019 | 12:00

Novo mesto - 1. junija pred 25 leti se je prvič zaslišal Radio Krka! Radijci so svečke na torti že upihnili, kmalu pa boste lahko z njimi praznovali tudi vi! Spremljajte Radio Krka in izvedeli boste, kdaj in kje bomo praznovali.

Hvala, ker ste z nami že 25 let.

P.M., Foto: Radio Krka

Radio Krka praznuje!