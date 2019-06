Zlat jubilej krških obrtnikov

5.6.2019 | 14:15

Prva vrsta udeležencev prireditve

Krško - Včeraj je Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško s slovesnostjo v krškem kulturnem domu zaznamovala 50-letnico delovanja.

Obrtniki iz Krškega, Kostanjevice na Krki, Brežic in Sevnice so se v društvo zasebnih obrtnikov in gostincev povezali maja 1969 in tako zasnovali svojo stanovsko organizacijo. Ta je bila skupaj še z enajstimi sorodnimi društvi po Sloveniji pobudnica za ustanovitev Zveze združenj samostojnih obrtnikov Slovenije, sedanje Obrtno-podjetniško zbornicet.

Danes območna zbornica predstavlja obrtnike in malo gospodarstvo iz krške in kostanjeviške občine ter je pravna oseba javnega prava. Ob obletnici sta predsednik zbornice Dušan Arh in Janja Starc, ki je ena od dveh zaposlenih na zbornici in gonilna sila njenih dejavnosti, poudarila, da zbornica danes uspešno zagovarja interese gospodarstva ter pomembno prispeva h gospodarski rasti občine in regije.

Predsednik krške območne zbornice Dušan Arh (levo) in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh

Poleg strokovnega in svetovalnega dela, skrbi za izobraževanje članstva in ga seznanja z zakonodajnimi novostmi ter pomaga reševati težave, po drugi strani pa skrbi tudi za druženje članov in promocijo gospodarstva na številnih sejmih doma in v tujini. Krška območna zbornica organizira tudi mnoge poslovne dogodke na najvišji državni in tudi na mednarodni ravni, pri čemer vodstvo še posebej izpostavlja sodelovanje s hrvaško obrtno zbornico.

Zbornica je še posebej zavzeta pri aktivnostih, s katerimi želi izboljšati pomanjkanje ustreznih kadrov, zato sodeluje z izobraževalnimi ustanovami, je pa tudi nosilka nekaterih uspešnih projektov s tega področja.

Ob slovesnosti, ki so se je udeležili tudi predstavniki hrvaških obrtnih zbornic, podpredsednik hrvaške obrtne zbornice, predsednik slovenske zbornice Branko Meh ter državni sekretar Franc Vesel, so se spomnili 50. prehojenih let, poudarili dosežke in se zahvalili najzaslužnejšim za sodelovanje.

Po končanem uradnem delu, ki so ga popestrili z glasbenimi vložki, so si udeleženci ogledali še komedijo Čakalnica z Janezom Hočevarjem Rifletom in Ladom Bizovičarjem, gostinci in vinarji, člani zbornice, pa so pripravili pogostitev.

Besedilo in fotografije: B. D. G.

Galerija