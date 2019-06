72-letnik pijan in še brez vozniške

5.6.2019 | 13:10

Foto: Arhiv DL

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na Smedniku ustavili 72-letnega voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,42 miligramov alkohola. Avtomobil Renault megane so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Za 15 tisočakov škode

Oškodovanka je policiste obvestila, da je med 25. majem in včerajšnjim dnem v Novem mestu nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnese je električne vodnike in poškodoval notranjost objekta ter s tem povzročil za okoli 15.000 evrov škode.

Ob vrtni traktor

V Bušinji vasi je nekdo skozi vrata vlomil v pomožni objekt in ukradel vrtni traktor.

Skrivali so se na podvozju vlaka in v tovrnjakih

Policisti PMP Dobova so včeraj med kontrolo vlakov na vstopu v Slovenijo v vagonu in na podvozju vlaka našli skrita državljana Irana in državljana Afganistana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Policisti na Obrežju so v tovornih vozilih turških registrskih oznak in registrskih oznak Severne Makedonije, v tovornih delih našli štiri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli šest tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Dragovanji vasi, Javorovici in Novem mestu izsledili šest državljanov Alžirije in državljana Maroka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.